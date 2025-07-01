【自由副刊】 張嘉真／這些事情是真的有意思嗎

圖◎Kengyou Shu

◎張嘉真 圖◎Kengyou Shu

她住在房價最貴的樓層，她房間的大片百葉窗永遠是闔上的，她不在乎實價登錄網站特別載明十五樓以上可以一覽無遺的山景與市景。

第一次去到她家大樓的大廳，還沒搭到電梯前我就把建案名稱傳給了朋友，我想立刻知道我將要踏進一間實價登錄多少錢的房子。

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家教上到一半，我偷偷點開手機，訊息寫道「12,800萬」。

我想，喔，12800萬，喔哇，是一億兩千八百萬。

一億兩千八百萬有一個煩惱，或者說，我們共同擁有這個煩惱。

她寫考卷時常遇到一些阻礙，她第一次問我，老師，北京是在中國還是日本？第二次問我，澳洲裡面有澳門嗎？第三次問我，加拿大不在美國嗎？

高中地理的分類是這個樣子：第一個問題出現在中國地理的範疇，那時候我們還沒教到東北亞的分區地理；第二個問題出現在紐西蘭與澳洲的單元，但實際上中國地理也不會特別提到澳門；第三個問題其實是在西亞與北非的單元討論世界產油國的排名，彼時我們同樣尚未學過美國，而且地理課本其實也沒有一個關於加拿大的單元。

她不理解她已經努力記住對她而言像是咒語一般初聞的國家名稱（比如沙烏地阿拉伯），為什麼卻會因為一些天外飛來的問題而答錯。我不理解我該從何解釋，世界地理的考題不會是獨立事件，因為世界地理是屬於世界的。

我和朋友為此認真討論過，這些事情是真的有意思嗎？不了解這些事情會遇到什麼段考題目以外的困境嗎？

我想，不管她將來因此遇到的問題是什麼，她擁有的資本或許都比我現在強迫她記起三大洋五大洲還要管用。

所以我沒有對她嚴厲過。我不想要她發覺自己得從認識世界地圖來過而放棄了解目前還能學習的範圍，我也不想要感覺到我為了過得比自己好的人操心，那種徒勞無功的感傷。

我們就這樣相安無事下去。我告訴她所有她不知道的事，勉強能算一種版本的教學。

那天中途下課時間，她打開總是有人掛在線上語音通話的社群和他們聊天。她說，我的老師在旁邊，你們要跟她講話嗎？我張了張嘴巴只說得出「嗨」。

一群熟稔的朋友嘻嘻哈哈地問我，她上課認真嗎？她上課是不是都在睡覺？我說還好啊。她把手機拿回去，聊了幾句，我說上課囉，她就乖乖退出通話。

兩個小時結束，我把筆記闔起來準備離開前，她說，老師你怎麼說我上課還好而已，我很愛你欸。

我沒有想過是愛。

愛對我來說是有條件的、有期待的，有付出才能有收穫的。如果我們對彼此沒有要求，我們不會有愛。

可是她對我說出她的版本的我很愛你。那是一件我不知道的事。

她拉起從沒開過的百葉窗，她說，你是不是沒有看過我房間的夜景，大家都說很漂亮。我喜歡房間暗暗的，但是我想給你看。

我們站在大片玻璃窗前，窗外是一條長長延伸過河的大馬路，窗上反射出淺淺的我與她的倒影。我說，我也很愛你。●

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