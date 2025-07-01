【自由副刊】 林巧棠／仙鄉 － 2之2

◎林巧棠

◎林巧棠

老師也要求我利用週末去他家上額外的課程，同班的還有他幾位學生。聽寫考試的練習，是先播放單音與和弦，我們聽完後要立刻在空白五線譜上寫下是哪幾個音符。還要學習樂理，大三度由四個相鄰半音組成，小三度則由三個相鄰半音組成，大三度和小三度堆疊出基礎和弦。雖然要花費額外的時間補習，但週末能在老師仙境般的公寓裡待上一天，我深感幸運，凝神諦聽，埋首寫題。

那時我十二歲，初經已來，某次換下衛生棉後卻發現老師家中衛浴竟沒有垃圾桶，頓時嚇出一身冷汗。我在衛浴裡四處摸索找了許久，卻怎麼看都沒有長得像垃圾桶的容器，著急到想開門喚老師前來幫忙。

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但隨即又想，要詢問溫雅俊秀的男老師「換下來的衛生棉要丟哪裡？」這種事實在丟臉至極，只好把使用後的衛生棉小心翼翼捲起來，用新拆封衛生棉的塑膠外包裝捲好，黏起，放入隨身儲放衛生用品的小包內。走出浴廁後，裝做沒事人一般，偷偷摸摸放入自己提袋。

寫題目時我滿腦子都是染血衛生棉躺在包內的情景，深怕自己的提袋內傳出不應有的血腥味，也不知那些樂理習題是怎麼寫完的。（事後才想起，也許老師的公寓裡還有另一間衛浴，否則師母的衛生用品該丟在哪裡？）

就這樣過了半年，我跟著大人設定好的軌跡走，心底卻很清楚自己半點也不想考上音樂班。初入青春期的我反骨地認定，為了考試刻意學習中提琴是很做作的行為。但只要想到這是敬愛的鋼琴老師的建議，便深深責備自己不該有這種想法，耐著性子日日將中提琴架在左邊肩脖裡，試著用馬毛弓弦拉出距離「鋸東西的聲音」遠一點的聲響。

某次下課老師對我說，如果我順利考上音樂班的話，就得換一位鋼琴老師。這話對我而言彷彿五雷轟頂，接下來他說的理由我一個字也聽不見，眼眶裡淚水滾來滾去，強忍著不敢流下。

老師見狀一個字也沒說，只是轉身走進房間，獨留我一人在他家客廳。我趁隙擦掉眼淚，沒多久他便帶著一盒巧克力走出來，是我曾在機場免稅店看過的那種。紙盒包裝的巧克力在光亮潔淨的免稅店角落堆疊成小山，盒上印有世界各國的風景圖案。他遞給我的那盒，上頭是新加坡的純白魚尾獅。

「這個給你。」這麼單純的幾個字，由老師口中說出來卻像風拂過草原。我下意識地接過，說了聲謝謝，沒想過這麼做究竟是不是答應的意思。

我過著陽奉陰違的日子，每天放學後練習考試曲目，背誦古典音樂知識，寫無聊的樂理習題，就這樣迎來了考音樂班的日子。

考試的早晨空氣陰冷，天色暗灰，是那麼地我。

我拉奏中提琴時為我伴奏的男孩也是老師的學生，老師特地請他來。每回練習他都十分盡力，他母親和我母親在一旁聊得愉快，眾人皆不知我心裡有愧，滿心只想混過考試，因為唯有如此才能繼續當老師的學生。

中午，我在考場旁的休息室練習下午待考的中提琴時，弓弦還不小心戳中鄰座同學的臉頰。為了這場考試，我要道歉的人多不勝數，如今又多了一個。

後來果真如我所料，準備不足的我並未考上音樂班，但只學了半年的中提琴，分數卻意外地高，我百思不得其解。大人們懊惱，我卻暗自竊喜，有種悖德的快意。

沒能考上音樂班，唯一的路就是繼續升學，鋼琴遂成為一可有可無的存在，中提琴自然也被棄置在客廳角落。我念了家裡附近的普通地區國中，數學、英文、理化，樣樣都補習，每日練琴一小時逐漸成為負擔，學琴這件事遂成為一尷尬的存在。

後來，每當我坐上琴椅，翻開琴譜，十指落到琴鍵上之時，心底就會升起一股窒息般的感受。逐漸被課業壓垮的我甚少練習，有時甚至拿翹不練，卻在上課時一次又一次試探鋼琴老師的底線，又在一次次的拖延裡獲得他的原諒。

每個月上課四次，我大約會找藉口請假一次，理由不外乎是學校課業繁重。僅存的上課時間裡，老師依然溫柔地喊我的名字。聲波從他的唇間抵達我的耳膜，像是已然冷硬的胸口乍然被月光包圍。但我再也沒辦法正眼直視他，也完全無法在他面前竭盡全力地彈奏了。

最後一次上課那天，老師還不知道今後的課我將會永遠請假。他拿出一首巴哈協奏曲讓我試彈。「能彈協奏曲，代表妳又進步到下一個階段了。」老師躍躍欲試，我內心也非常喜歡這首新曲，在老師示範時盡情想像主旋律鋼琴與一整個交響樂團協奏的壯麗風景。心裡卻明白自己即將升上國三，已經逐漸失去對音樂負責的能力，再怎麼氣勢磅礡的協奏曲，也與我無關了。

那天我彈得愈好，心底的樂聲就愈喑啞。

闔上琴譜那瞬間，鋼琴老師還在身旁微笑著。可我知道那幢仙境一般的公寓，鋼琴老師雙手御風，指下珠玉的琴音，都將夢一般散逸了。●

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