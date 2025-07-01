【自由副刊】 邱常婷／夢

◎邱常婷

◎邱常婷

我想知道我從黏鼠板上救下的小黑貓睡著時會做什麼樣的夢，牠會不會夢到黏鼠板？或者遺棄牠的媽媽？

我想知道小時候養了四年最後死於犬瘟熱的狗狗臨死前做了什麼樣的夢，牠在前一天早上仍病懨懨地送我去學校。

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我想知道我的白兔子在牠失蹤的第一天晚上有沒有夢見我。

我想知道我和弟弟兒時一起在老家倉庫撿到的那群幼貓，究竟從紙箱裡做了哪些夢，牠們會不會像吸吮乳汁一樣吸吮對方頭頂耳尖的碎夢？那天晚上我們怕幼貓跑出來所以將紙箱用石頭堵住入口，母貓叫了一整夜，最後放棄了，牠沒有再回來，幼貓全部死去。

我想知道那隻同學們為了裝飾畢展而購買的紅色鬥魚，牠可不可能做夢。我收養了牠，牠死於冬天。

我想知道被嫌棄醜陋的小玄鳳因為生病痛苦地瞇起眼睛時，牠空空的嗉囊是不是夢到了麵包蟲。

我想起我昨天晚上夢見的夢──關於所有動物的夢境其實全部相連，兔子夢見自己拖著病體陪我上學，小黑貓用身上的黏膠黏住其他幼貓的紙箱小夢，形成一個宏大的、在紙箱內探險的傳說，小玄鳳的嗉囊裡游動紅色鬥魚，牠夢著飽，魚夢著溫暖。

牠們全都夢到我，夢到我的快樂和悲傷，我的寂寞，我的懊悔和慚愧，我夢到牠們的眼睛，不帶任何評斷和情緒。

直到我從清晨的藍色裡醒來。●

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