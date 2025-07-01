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【自由副刊．愛讀書】 《彼女的日復一日》
《彼女的日復一日》
林薇晨著，九歌出版
林薇晨著，九歌出版
全書共分三輯：一段從日常離開的倫敦之旅，一場嫻靜甜美卻也帶著緊繃憂傷的雙人探戈，一篇長長的後青春期日誌──閱讀此書的節奏是燈滅燈亮，下一幕讓我們理解上一幕。比如，那個散步異國街道、吃炸魚薯條、看晚間劇場，隨摩天輪起降的「她」，心上所遙繫，當是曾一起跨年、泳池約會、為旅人接風的「他」，而兩人之所以又進又退，互為傀儡，實是因那曖昧的（無）身分與無答案，一切將在第三幕豁然明白。「彼女」乃日文漢字的「她」，亦有「女朋友」之意，作者將母親所歷情事與自身鏡映，使女性感情面向更形豐富，一切有賴於林薇晨（1992-）謹慎優雅的文字，充分勾勒細節，形塑重瓣的日子，寫出那些非常貼身的蜂蜜的淪陷，非常糾葛的火焰的拋擲，非常清明的按停的抉擇，「在愛情裡，所謂的我們，永遠都是我與複數的我自己，而與任何人都沒有關係。」（gutevolk）
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