【家庭plus．生活大補帖】從夢魘到樂章

圖／達志影像

文／艾莉貓

十幾年前某個午後，老媽用一派輕鬆的語氣問我想不想學琴？就此懵懂無知地開啟了鋼琴之路。

和哥哥從大班一路學到小四。記得當年的家教極其嚴苛，恐怖程度完全不亞於黑皇后：伸出巫婆般又細又長的手指，在黑白鍵上無情敲打：「手指站好，只能用指甲縫中間那一絲肉來彈。」拿著削尖的鉛筆頭，狠狠戳進我蒼白無力的手指。哥哥學得快彈得好，一週不到就過關的曲子交給我，都會被老師狠狠鐫刻「再彈n次」。我認譜慢、節奏感差、缺乏絕對音感，她總說：「平平是兄妹，哥哥是天才型，妳是再怎麼努力都不行！」從此我對鋼琴充滿敬畏與自卑，六級檢定成了極限。

請繼續往下閱讀...

這架充斥幼年夢魘的鋼琴一直封存娘家，直至女兒學琴，找到擁有教授音樂資優班的家教後，對鋼琴的負面執念才被救贖。看著孩子第一天上課就興奮：「我會彈小星星了！」老師從認識豆芽、配合手指運動開始，讓孩子很有成就感。每次都聽到孩子跟老師嘰哩呱啦分享生活趣聞，門外的我真是羨慕忌妒，小時候的肅殺感還歷歷在目呢。老師看似輕鬆卻專業，循序漸進帶領孩子與黑色巨獸共舞，才二年級就彈巴哈初級，四年級就晉階德布西、貝多芬、莫札特、孟德爾頌，令我望塵莫及。偶爾偷練還被她們發現：「升降錯了，這段速度要慢一點才有感情。」不知是否被當成傻愣媽媽，她們練琴時都順便教我。面對鋼琴大賽的自選曲，老師因材施教適性教導，現在孩子甚至彈得比我好。

一向自覺彈琴壓力山大，竟能在陪伴女兒學習的過程，繳兩個孩子的學費，成就一大兩小的進步，同時治癒了童年。如今我也願意重新打開那塵封的琴房，忘卻時間煩惱，沉浸在悠揚的琴音光流裡。與孩子一起分段練習、互相較勁、享受音樂。遇上撞牆期，老師總溫柔鼓勵：「除了極少數的天才，所有人學琴幾乎都是大量苦練來的。」沒想到我的駑鈍不材竟成了良性陪伴，學習是一輩子的事。

感謝父母的啟蒙、家教的隔空神教學、和可愛的女兒助教、以及當年總給我貼負面標籤的虎師，最感謝的還是那個曾經小小弱弱在琴房裡孤軍奮戰，卻始終沒有放棄的自己，如今終於能卸下「不夠好」的標籤，在琴房裡享受前所未有的幸福與成就感。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法