【家庭plus．香草隨食札記】茉莉花 又香又白人人誇

茉莉花很適合社區庭園栽培，淡雅花香，人見人愛。

文、圖／蔡以倫

小時候，總愛跟家人去喫港式飲茶。喝茶配點心，是童年記憶裡新奇熱鬧的體驗。對年幼的我而言，鐵觀音太苦，普洱濃澀，只有花香撲鼻的「茉莉香片」最得我心。那股花香很像記憶觸發器，甜潤清雅、點放舌尖。這是我對茉莉花的初次認識，也是童年味覺的啟蒙點。

多年後，聆聽歌劇《杜蘭朵公主》，當耳熟能詳的〈茉莉花〉旋律響起，我驚喜萬分。西方舞台上的東方情調，竟來自兒時熟悉民謠？那一刻，彷彿被香氣拉回記憶深處。茶湯裡的花香、旋律中的歌謠，茉莉花穿越時空與文化，以最溫柔的方式撞擊心靈。

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直到後來真正接觸香草植物，我才明白，那壺迷人的茉莉香片，其實來自一場極短暫卻講究的製茶工藝。茉莉花多在初夏綻放，傍晚後漸漸舒展，八點左右香氣最盛。製茶師必須把握僅有一夜的花期，趁花苞仍如珍珠般緊實時採摘，與茶葉反覆窨製，使花香沁入茶心，成就餘韻繞舌的一抹芬芳。

《本草綱目》記載，茉莉花辛熱無毒，原產於波斯，約在漢朝即傳入中國南方。除製茶外，更可潤膚、入香，自古以來就是日常中的療癒草本。近代更因精油提煉技術，茉莉花香更廣泛應用於香氛芳療，成為許多人日常紓緩情緒的依靠。

茉莉是全日照型植物，光照不足極少開花。若能植入園土，栽培管理極為容易，對水分需求不多。很適合社區庭園栽培，淡雅花香，人見人愛。園藝上有單瓣、重瓣等多種品種供選擇，但花香皆素馨，夜晚最奔放。

有些香氣，不熱情張揚，而是等待我們駐足、細聞，收藏在記憶深處。與童年、與音樂、與手中那杯茶，共同交織成悠長又溫柔的札記。（作者為淡水香草街屋主人）

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