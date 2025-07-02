【藝術文化】指揮大師長野健率漢堡愛樂首訪台 攜手利謝茨基7/18衛武營演出

國際指揮大師長野健（左1）攜手鋼琴家揚．利謝茨基（左2）與漢堡愛樂國家管絃樂團亞洲巡演，7月18日首度登台演出。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國際指揮大師長野健攜手鋼琴家揚．利謝茨基與漢堡愛樂國家管絃樂團亞洲巡演首度來台，將於7月18日在高雄衛武營共譜浪漫新章，重現莫札特、貝多芬到布拉姆斯經典之作。

衛武營表示，這場音樂會將讓指揮大師長野健創新且深刻的音樂詮釋、揚．利謝茨基清新的琴音，以及漢堡愛樂國家管絃樂團近兩世紀淬鍊的經典音響，從莫札特的嘗試、貝多芬的哲思到布拉姆斯的情感洪流，將在衛武營呈現沉鬱宿命與激情壯麗間交織的史詩。

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長野健是當今最傑出的歌劇與管絃樂指揮之一，以敏銳藝術洞察力、清晰優雅指揮風格，以及從古典到現代曲目廣泛駕馭能力，享譽國際樂壇，他自2015年9月起擔任漢堡國立歌劇院音樂總監及漢堡國立愛樂管絃樂團首席指揮，2024至2025樂季將是他擔任音樂總監最後一個樂季，這次亞巡做為他告別漢堡愛樂總監任期一部分，極具歷史意義。

鋼琴家揚．利謝茨基年僅30歲，被《紐約時報》讚譽「讓每個音符都算數」的鋼琴家，他憑藉超齡音樂敏銳度與細膩成熟詮釋風格，已在國際樂壇嶄露頭角，並以錄製完整貝多芬鋼琴協奏曲全集廣受好評，清澈通透琴聲與精緻節奏感，獲得國際樂評高度肯定。這次台灣首演將攜手指揮長野健與漢堡愛樂，帶來貝多芬G大調第4號鋼琴協奏曲深刻詮釋，開啟經典對話。

漢堡愛樂國家管絃樂團承載近兩世紀德奧音樂傳統，以豐富音色、嚴謹演奏風格聞名，這場演出曲目安排聚焦德奧音樂，由莫札特改編巴赫d小調前奏曲與賦格揭開序幕，展現樂團對巴洛克對位細膩掌握，隨後攜手揚．利謝茨基詮釋貝多芬G大調第4號鋼琴協奏曲，體現協奏曲與室內樂親密對話，壓軸帶來布拉姆斯e小調第4號交響曲，展現樂團近兩世紀的深厚底蘊。

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