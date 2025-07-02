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【藝術文化】2025台灣文博在台北 聚焦島嶼水域生態與文化意象

2025/07/02 05:30

「穿霧之境」展現當代以水體本身為主體的生態思維，聚焦順著水體文化進行生態循環與教育串接的工作。（文化部提供）「穿霧之境」展現當代以水體本身為主體的生態思維，聚焦順著水體文化進行生態循環與教育串接的工作。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，主展區設於台北松山文創園區及南港展覽館。今年以「水風景」（Water Scapes）為年度主題，由文化內容策進院主辦，聚焦水在台灣文化、生態與歷史中的角色，展現島嶼多樣而韌性的文化樣貌。

今年邀請南美館館長暨南藝大教授龔卓軍擔任總顧問，協同策展人彭雅倫與音樂人柯智豪共同規畫，以台灣歷史脈絡與當代全球對水資源與文化關注的轉變為出發，梳理人與水之間的關係演變，提出文化與水體共生的創意視角。此次策展不僅從自然景觀出發，也關注在地信仰與生活記憶，鋪陳一場文化與水源交織的深度旅程。展覽共分為四大主題展區：「接海之島」、「穿霧之境」、「有河之靈」與「台灣萬水」，各自對應島嶼不同水域生態與文化意象。

「接海之島」主題館將搭建大型懸浮編織裝置，打造一座可自由漫遊的沉浸式空間，透過島嶼地景記憶、24部影像作品與7位藝術家創作交織呈現，並放置近40本與水文化相關書籍，讓觀眾自行探索與環境、歷史的關聯，感受水如何形塑人與地的關係。

「穿霧之境」展區彷彿將高山霧林搬進都市，結合森林氣味、落葉鋪設與國產木材營造感官氛圍，讓觀眾透過五感踏上由都市回歸自然的尋根旅程，體驗山林的節氣與土地的溫度。

「有河之靈」則以多族群神話與儀式出發，包含原住民、平埔族與漢人等水源信仰與儀式記憶，展區中設置的「水燈」互動體驗，邀請觀眾點亮心中的祈願，將祝福隨水而行，延續島嶼上豐富而溫柔的精神文化。

「台灣萬水」展區則彙整全台各縣市代表性的文化選物與在地好物，呈現由各地水文孕育出的生活創意與美學。透過策展團隊精選，民眾可一次感受台灣各地最「水」的風味與風土魅力。詳詢2025台灣文博會官網。

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