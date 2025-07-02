【藝術文化】文化幣「暑期限定」優惠送 每人最多回饋600點

「文化幣變身藝文探險通行證」，自即日起至9月30日「期間限定」到文化部所屬博物館或雄獅旅行社指定門市購買旅遊行程，13-15歲使用1點送1點、16-22歲2點送1點，每人最多回饋600點。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為鼓勵青少年多利用暑假期間使用文化幣消費，文化部攜手所屬博物館及雄獅旅行社，共同推出適合青少年的藝文行程，「期間限定」，自即日起至9月30日，可享13-15歲使用1點送1點、16-22歲2點送1點，每人最多回饋600點。

文化部表示，從文化幣大數據分析，13-15歲使用文化幣在博物館消費的比例高於其他年齡層，顯示博物館可能是文化幣新鮮人接觸藝文活動相對易入手及喜愛的選項。因此，文化部特別聯合所屬館所推出20項探險任務，包括實境解謎、闖關遊戲等各種互動體驗，比如台博館「SOS：未來戰士出勤」，可跟著導覽員腳步，理解環境永續的重要性。

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文化部也攜手雄獅旅行社，蒐羅深入體驗台灣風土人文的路線與文化路徑，推出7條文化幣適用的文化體驗旅程，並提供1日到3日的行程選擇，包括滬尾歷史行腳、宜花旅遊、重訪瑞芳礦山黃金歲月、漫遊三鶯藝術帶、探索六堆客家園區、水里蛇窯陶藝文化園區、雙東旅遊等。

此外，還有以2條鐵道路線規畫的行程，分別是行經枋寮至台東之間的「藍皮解憂號」，以及行駛於嘉義至阿里山間的「栩悅號」觀光列車。只要至少使用100點文化幣購買，即可享優惠價600元的「藍皮解憂號」路線（原價699元）；以及優惠價900元的「栩悅號」路線（原價1,000元）。詳情可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。

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