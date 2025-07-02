【藝術文化】台灣文壇巨擘陳雷辭世 享壽86歲

台灣文壇巨擘陳雷辭世，享壽86歲。（文化部提供）

台語小說家、詩人陳雷（本名吳景裕）於加拿大時間6月27日下午辭世，享壽86歲。文化部長李遠聞訊哀悼，將頒發旌揚狀表彰其文學貢獻，作家胡長松、學者呂美親亦發文悼念，讚揚他是台語文學運動的重要推手與世代典範。

陳雷1939年生，戰後返台，曾就讀台大醫學系，後赴美加英從事醫學研究並執業，但始終筆耕不輟，成為戰後第一位創作台語小說的作家。自1980年代起，他以228事件為主題創作小說《百家春》，打破禁忌。其代表作《鄉史補記》為台語大河小說鉅著，以嘉南平原西拉雅族歷史為主軸，書寫平埔族的文化命運與認同追索。

請繼續往下閱讀...

作家胡長松表示：「他是我的台語小說真正的前輩，在他面前，我不談我會寫台語小說。」學者呂美親指出，陳雷擅以地方奇聞書寫歷史真相，小說語言道地傳神，筆法關懷底層，尤具人道精神。他不僅創作小說、詩、散文，也積極參與《台文通訊》創辦與台語文學推廣，為海外與本土文壇搭建橋梁。

陳雷晚年著有《咱人ê視界》散文集，以親切文字引導青年學習台語，延續台語文化。（文：記者董柏廷，圖：文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法