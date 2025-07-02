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【自由副刊】 小令／初至地心

2025/07/02 05:30

◎小令◎小令

◎小令

三十五歲過後，更精準一點，疫情過後，忽然變得不會穿衣服。連買衣服都覺得好像要趁新鮮，還得要判斷目前（這間店或這件裳）有多新鮮，還能再新鮮多久。翻衣撥動的手勁凶殘、聲響焦躁，不輸刮舞魚鱗的力道。衣服與衣架們並未因此飛往地面，但我心中充滿魚鱗的碎裂感，看似反光般，刺痛自己的眼目，同時半混濁、半透明地看不清鏡中的自己。

時常匆匆衝進一間店，又匆匆衝出一間店。心情總是赤身裸體，好像要趕快找尋合適的遮蔽，結果又發現那份羞恥竟無從遮掩，愈發奢侈地羞恥，咬緊錢包再衝出店外，加倍赤身裸體的，是自己再狠剝自己一層臉皮：「好丟臉！為什麼要招呼我？為什麼要叫我試穿？為什麼看得到我！」

「不是啊，那麼年輕我要怎麼穿。款式太新鮮了吧，我不行啊。」但就像我同時意識到的，那是一份奢侈的羞恥，因為我從來沒有要求過。

奢侈來自於疫情封閉的保護期過後，從天而降的「穿衣困難」與「造型障礙」的病識感，讓我發現我彷彿瞬間老到不曉得該怎麼穿衣服了。

難道是心態的問題嗎？

穿什麼都不對、穿這件裝年輕、穿那件又顯老氣，可是我現在就是中年啊。為了修飾身材走樣，的體態，我乾脆選擇寬鬆的衣物，一穿就完，徹底光蛋的氣色，完全沒精神。

打開衣櫥像打開冷凍庫，看著那些一眼就在心中結霜的愛衣，曾經過往的愛衣們，深知冰凍三尺的問題。頻頻打噴嚏的我，火速關上衣櫥。唯一有自信、沒有穿錯與否的障礙，只剩下內衣褲了。

由於伴侶一直跟我說我的衣著沒有問題，我照照鏡子，還是覺得哪裡不對勁，得出一個嶄新的結論：包包不好看。

千挑萬選以為買了一個好看的包包，幾天後，驚覺水桶包的造型靈感來源，該不會是小型瓦斯桶？又買了一個斜揹包，結果不到一個禮拜，覺得每天出門像在斜揹一個枕頭。挑來揀去，總是不夠好、差一點就好，永遠沒有遇到理想的完美型。我火大到直接找一個帆布袋安置我滿腦的「為什麼」。

「為什麼這麼小？為什麼這麼多收納格？為什麼不能調整長短？為什麼這（這什麼顏色──）？為什麼要有鬚鬚（你是鯰魚還是貓嗎）？為什麼要有蝴蝶結（這拆得掉嗎）？」

寬鬆即是包容，帆布即是親切，為什麼我的羞恥還是為難著我讓我出不了門，難道我被裹小腳嗎？對呀──我再次得出一個嶄新的結論：鞋子不好看。買了一雙新鞋，結果跟所有衣服都不配。但是腳很舒服，所以我也不想管了。還有哪裡有問題嗎？可以出門了嗎？我再照一次鏡子檢查仔細，結果發現，我從頭到尾都沒有看過自己的臉，就是──我的臉跟所有東西都不配──誰知我出得了門的原因，居然是因為趕著去滅火，胸口彷彿熊熊燃燒，一熱脹到整張臉，到底是惱火，伴隨著羞恥得發火。（我到底過上多久的閉門好日子讓我可以這樣久沒照鏡子？）

我買了保養與化妝的各種工具，結果還是不對勁，到底是哪裡？我苦尋哀找了好久。啊，頭髮──我很快就放棄落髮的問題，因為是遺傳。於是，直到最近，我看人的時候，都津津有味地欣賞對方的頭皮，彷彿那才是對方真正的臉，而不是第二張臉，除此之外，頭皮的年紀，確實沒辦法用任何化妝品遮掩。到頭來，讓我陌生、赤裸、不適的，仍是疫情間極少照鏡子，使老之直接至。

「老」是一個往下的力量，只說聲「我來囉」，就日夜朝我皮肉、臉上坐下去，一路坐到地心。●

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