【自由副刊】 楊智傑／我們是。我們惡夢的惡夢。 ──致媽媽

◎楊智傑

◎楊智傑

媽媽妳被性侵的時候下體會痛嗎。之後呢心會痛嗎。

會嗎。

我好痛。我說我覺得好痛好像想上大號他說不要再講了他會軟掉。不要再講了你就是我的。不要再講了你以為你是什麼你什麼都不是。他說我好愛你。

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我說，我好像被撕開，被過度畸形的自卑產生的崇拜被一台待機好幾年灼燙的絞肉棒塞進去絞。媽媽。妳也是嗎。還是。妳已經絞不出東西了，只剩下龍捲風，只剩下地震；飢荒火災，沒有痛，也沒有愛。

媽媽，被性侵後都會像這樣嗎。像被塞進一整座羅生門那樣，城樓把身體裡最後一片苟活的黃昏吃掉了。

妳是沒有黃昏的人了。妳是羅生門裡的盜賊也是老婦人。妳用刀抵住妳細瘦的頸扯下妳廉價的衣服，留下妳。留下妳乾癟醜陋的軀體一個人。一個人。

一個人在也是妳的一堆屍體裡沉痛地起身，脊椎像脆化的蜂石被風震出細小的血嗚咽，撥開髮絲，妳的身體裡有一座莊嚴肅穆的廟宇。

廟宇裡供奉所有模糊卻用力進入妳的臉，妳要膜拜，妳要膜拜，妳要低聲下氣妳要哭泣，媽媽，妳要更用力地哭泣。每個被他們龐碩身體壓醒的深夜，妳要慌，妳要試著。試著去恨。

有一天，媽媽。妳的恨會比恐懼強大，恐懼是有盡頭的，恐懼，是個懦弱的傢伙。我已經殺了牠上千百次，也被牠殺了上千百次。

殺得死的東西都不足為懼。而殺不死的，妳不可以去恐懼。

例如愛。

但媽媽沒關係我會陪著妳去恨。我們一起用恨的冶爐燒製淚的心臟，焊接淚的頸椎，敲打，敲打躲在裡面的每一顆自己。

我們是金屬拉絲，是鑽石，是鑲滿真言與寶石的金剛厥。我們不是老婦分岔的髮絲，不是滿樓的裸屍，不是虛弱的愛和善意。

「我們是。我們惡夢的惡夢。」

對不起。媽媽對不起。我沒有保護妳。當妳打給我說妳躲在廁所一整天不敢出去時我嚇傻了。妳說外面有個陌生的男人，是弟弟的朋友。

媽。那年我十七歲，弟弟小我兩歲，妳四十了。那個妳說老了醜了可以死了的四十。妳說弟弟去上學了，妳說他昨天帶朋友回來喝酒，妳說他朋友強暴了妳。

媽。後來我一直一直恨弟弟恨到現在，現在，現在才明白我真正恨的是自己。所以才在十八歲後也被強暴了。

不是強暴找上我的，肯定是我找上強暴的。我在報復自己，你這個沒用的爛人。

一直到現在我都還在吃藥，他們的顏色像軟糖身體卻好冰好堅硬。一直到現在我都還會被那個人絞醒，感覺下體好痛，心好痛，感覺妳好痛。

媽媽。媽媽。我最親愛的媽媽。十幾年過去了，妳還好嗎。妳從那間廁所走出來了嗎，妳身體裡的羅生門，長出清晨和花朵了嗎。

如果沒有，請繼續膜拜。繼續膜拜那些臉糊糊卻好恐怖的神。

請虔誠地哭因為眼淚是要拿來鑄成刀刃的。

而神是拿來殺的。●

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