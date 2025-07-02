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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】山居 歲月靜好

2025/07/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／暖席

在連大哥與連大嫂盛情邀約之下，驅車前往兩老退休的祕境──庄跤農園，車子轉過180度的髮夾彎沿路而下，過橋橫越大甲溪進入了客家山城老街，尋找Google地圖上也沒標示的石嵙巷。

橋頭一間賣涼水的檳榔攤，坐著一位皮膚黝黑、頭髮花白、腳踩拖鞋的阿伯，開口問他石嵙巷怎麼走，他不說怎麼走，直接問找誰？告知姓連，他鑰匙一拿，跨上野狼125，「妳跟在後面，我帶妳去。」山高水清一彎又一彎，林間的竹雞咕咕叫，毛色黑得發亮的土狗，對著生人汪汪吠，好一幅雞鳴狗叫的農村樂，陣陣山風傳來微涼的山林氣，主人戴著斗笠已在斜坡上招手等候。

臉色紅潤、聲音宏亮的連大哥，外表根本看不出已七十有六，連大嫂溫婉細緻，像朵茶花讓人心曠神怡。早年夫妻倆為了孩子教育，移民加拿大，在陌生的國度說著不熟悉的語言，箇中滋味與艱辛在他爽朗的笑談中，早已雲淡風也輕了，那些年的往事歷經歲月的淘洗，蛻變成一篇又一篇的異國風情畫，叫人回味不已。

直到孩子成家立業，階段性任務完成，夫妻倆才像候鳥般尋著鄉愁飛回故里，在老家山區買了一塊農地，過起農夫與農婦荷鋤種菜的鄉居生活。他指著土角厝客廳牆上父母的照片，說著：「以前家裡很窮，高商第一學期的學費要23塊，是媽媽向三家親戚借錢，才湊齊註冊費，所以我不能比別人差，一定要成功要有成就，否則會愧對母親對我辛苦的栽培。」連大哥的手輕輕撫摸著照片中母親慈祥的容顏。

聽他娓娓訴說少時家貧，與四哥挑菜沿街販賣的趣事，那些過往的酸甜苦辣成了生命中的養分，滋養了他的人生閱歷，豐富其生命的寬度與深度，編織成精采無比的歲月長河，父慈子孝、兄友弟恭，蔚為鄰里佳談。

坐在屋簷下吃著連大嫂炒的客家粄條，配上連大哥做的辣椒醬，鹹香夠味，剝皮辣椒雞湯滋味醇厚，烏骨雞肉Q彈不柴，豬油渣炒油菜花脆甜爽口，天上白雲飄，地上小黑狗忙著啃雞骨頭，滿眼盡是春光乍現，此等光景，不能再奢求了。飽食一頓，連大嫂從屋子角落搬來一甕樹葡萄醋，從甕口飄來一股水果醋的酸香味，啊！真是人間佳釀，時間果然是偉大的調味師，只要耐著性子靜心等。

漫步在農園裡，嘴裡咀嚼著隨手摘來的肉桂葉，辣中帶甜的嗆滋味是童年人手一片的鄉野口香糖；茄子、秋葵才剛種下，玉米已有半人高，梅子今年採摘無望，要看明年老天爺是否賞臉，檸檬樹結了兩顆綠寶石，金棗結實纍纍掛滿枝椏，兩隻小蝸牛爬呀爬地吃著銀杏樹的嫩芽，這是一幅大自然的寫真畫，濃淡皆宜，繽紛亮麗。

四季節氣在小園中按時報到，在風中、在雨裡，在花開葉落中，敲打著農人了然於心的摩斯密碼，播種、澆灌、收成、冬藏，一年復一年。風定花猶落，鳥鳴山更幽，山居歲月來得剛剛好，夕陽餘暉中，夫婦倆的身影像首詩。

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