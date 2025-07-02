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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】戀戀天赦日

2025/07/02 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

退休後，郭庭彰老師騎著腳踏車，從他住的台南北門，一直騎向市區，經過府前路他的老家，他恆常維持騎單車的習慣。就如他還一直在接學生的作文家教，時常在群組內分享學生的學測作文成績。

這天凌晨七點，郭老師騎車到東門圓環附近的青年路，一大早已經封路，耳聽東嶽殿和六帝廟慶典鑼鼓喧天，想來朝拜的香客已經擁擠在廟殿。那天正是火年火月火日的天赦日，據說是10年才遇到一次的日子。

天赦日，是用天干地支算出的日子，傳說天公會在這一天赦免眾生的罪過，所以每到天赦日，就有這麼多信徒湧進天公廟，想要祈福、改運和赦免罪過。

曾經有位台南的長輩，非常相信天赦日，把一整年的天赦日都寄來，要我一定要在這一天，帶兒子去天公廟祈福拜拜。他說：「你一定要相信，如果其他的方法都試過了，也無法改善兒子的狀況，一定要把握住天赦日的時機。」這跟兒子更小的時候，家鄉總是有人要拿一件兒子的衣服去祭解是同樣的意思。朋友介紹去找一位通靈人，一看見兒子就說，很多祖先抓著他，所以必須化解。通靈人的說法，我們照做了。當然也多次帶兒子去天公壇拜拜。但是我心裡頭一直有個疑惑，為什麼自閉症，就得懺悔乞求赦免。

這世界上怎麼每天都在製造罪人，然後才來到神壇或十字架前請求赦免。郭老師是虔誠的基督徒，那位在花蓮教會宿舍遭到殺害的女老師，在台南和他們夫妻是同一個教會，也在他太太任教的學校當實習老師，帶著滿腔熱情投入偏鄉。郭老師說，當消息傳來時，他們感到心痛，好幾天睡不著。郭老師寫著：「她父親是基督徒，選擇原諒了兇手。」這是異常沉重的原諒，寬容是宗教送給信徒的美德，但心中沉沉的痛散播得更遠，在天公壇拜拜的兒子身邊，在一個我不知如何形容的爸爸靈魂深處。

我跟郭老師說，因為花蓮的事情，我對基督教的懺悔就能赦免教義起了動搖，我對佛教的因果報應說起了動搖。郭老師說，他也是。

就在天赦日這天，我們一起關上了群組。

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