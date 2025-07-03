【藝術文化】第36屆傳藝金曲獎入圍名單公布 陳茂萱、林吳素霞獲特別獎

傳藝金曲獎宣傳大使李國毅（左起）、音樂類召集人潘皇龍、傳藝中心主任陳悅宜、文化部政務次長李靜慧、總導演郎祖筠、戲曲類暨總召集人李國俊等於宣布入圍名單後合影。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎昨（2）日於台灣戲曲中心舉行入圍記者會，由總召集人李國俊與音樂類召集人潘皇龍共同公布入圍名單，並由文化部政務次長李靜慧揭曉今年「特別獎」，得主為南管藝術家林吳素霞及已故作曲家陳茂萱，表達對傳統藝術的最高敬意。頒獎典禮將於8月23日舉行，並由台視綜合台及多平台同步直播。

音樂類特別獎得主陳茂萱。（傳藝中心提供）

李靜慧指出，根據OPENTIX 2024年度報告，儘管整體藝文票房尚未完全回復疫情前水準，但戲曲與傳藝演出表現亮眼，售票數據甚至超越音樂劇，顯示傳統藝術具高度市場潛力，文化部將持續支持、打造傳統藝術的國家隊。

請繼續往下閱讀...

戲曲類特別獎得主林吳素霞。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜則表示，今年報名件數共計632件，包含音樂類354件、戲曲類278件，最終僅88件入圍，競爭激烈。以「代」為年度主題，寓意技藝傳承（縱向）與跨域共創（橫向）雙向並進，象徵戲曲與音樂的世代傳承與團隊互補。

音樂類部分，以《舒密特與楊文信：萬彩雙琴》獲得6項入圍，成為本屆入圍最多提名的作品，涵蓋最佳藝術音樂專輯、最佳演奏、最佳專輯製作人等獎項；戲曲表演類則由唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧：冥星雙飛俠》與二分之一Q劇場《青姬》並列入圍大贏家，皆入圍5項，橫跨最佳年度作品、編劇、導演、音樂設計與演員等重點獎項。

特別獎方面，音樂類得主陳茂萱為台灣現代音樂奠基者，長年致力音樂教育與創作，推動本土語彙與現代性融合。他同時也是國家交響樂團（前聯合實驗管絃樂團）草創階段的重要推手，深具啟蒙與傳承意義。戲曲表演類得主林吳素霞則以南管為志業，身兼演出與教學，創立和合藝苑推動七子戲傳承，為南管保存與再現立下典範。

最終得獎名單將於8月23日頒獎典禮揭曉，典禮將由台視轉播，並於傳藝金曲獎、三立電視及寶島神很大等平台同步直播。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法