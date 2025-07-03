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【藝術文化】台北藝穗節8月開跑 「不要去想粉色綿羊」滲透城市角落

2025/07/03 05:30

今年台北藝穗節以「不設限」為精神內涵，包含理想國的劇團、小大人創作題、北部綜藝能工作室、默劇拍檔等共178組表演團隊參與。（記者董柏廷攝）今年台北藝穗節以「不設限」為精神內涵，包含理想國的劇團、小大人創作題、北部綜藝能工作室、默劇拍檔等共178組表演團隊參與。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北藝穗節將於8月23日至9月7日登場，由台北市政府與台北表演藝術中心共同主辦。本屆以「不要去想粉色綿羊」為題，透過「不設限」精神，創下歷年規模新高，共有178組表演團隊、47個展演場域、866場演出，寫下最多團隊、最多場域與最多場次紀錄，為期16天，將藝術滲透城市每一個角落。

北藝中心表示，「粉色綿羊」靈感來自心理學「白熊理論」，象徵打破常規思考與壓抑框架。藝穗節是一場沒有邊界的藝術實驗，歡迎市民無論是否自認為觀眾，都能參與其中，重新思考藝術與生活的關係。

今年演出遍及士林、北投、大同、中山與信義等5大行政區，涵蓋咖啡廳、書店、餐廳、選物店等各類生活場域。全新加入的場地如白鹿洞書坊、尾田家、House of Story Wear等，帶來不同的生活氣息。創作者自帶場地風潮也創新高，共21個場域主動加入演出，從尖叫雞翅、JUNTO．同到林森南路禮拜堂、華山果酒練舞場，展現創作者與藝穗節精神的高度契合，擴大藝術的參與邊界與城市想像。「本劇場」更首度攜手Chito趣淘行動應用程式，推出線上沉浸式表演，觀眾透過手機便可隨時進入劇場，讓藝術穿越時空與空間界線，實踐無牆劇場概念。

國際參與方面，來自香港、馬來西亞、新加坡與俄羅斯的8組海外創作者加入行列，帶來多元文化與語彙，展現台北藝穗節的亞洲影響力與國際連結。其中多組香港表演團隊更親赴台灣演出，體現藝穗節做為自由創作平台的吸引力。2025台北藝穗節演出票券即日起全面開賣，詳詢OPENTIX網站。

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