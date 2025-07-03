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【藝術文化】庄頭劇場前進澎湖 7/5看星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》
《孟婆客棧：世紀婚禮》星光版匯聚唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心等黃金卡司。（唐美雲歌仔戲團提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部「文化平權巡演—庄頭劇場 藝日限定」，2025年鎖定3個離島，分別是7至9月前往澎湖、金門及馬祖演出。首站由唐美雲歌仔戲團打頭陣，將於7月5日晚間7點在澎湖縣馬公市第三漁港卸魚場前廣場，呈獻星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。
《孟婆客棧：世紀婚禮》由電視劇《孟婆客棧》特別改編，成為適合戶外舞台演出的星光版，故事以民間傳說為背景，主角萬千帆來到冥界帶領孟婆客棧員工，為冥界居民完成人生心願。去年首度於嘉義市庄頭劇場公演，即吸引2.5萬人觀賞。
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此次澎湖場的表演形式，也將呈現精采的武戲及歌舞場面，引領觀眾一同享受一場融合歌、舞、劇的視覺饗宴。黃金陣容「星光」熠熠，包括唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心、凱爾、李珞晴、林芳儀等。詳情可詢庄頭劇場粉專（https://www.facebook.com/equitymoc）。
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