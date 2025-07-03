自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】庄頭劇場前進澎湖 7/5看星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》

2025/07/03 05:30

《孟婆客棧：世紀婚禮》星光版匯聚唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心等黃金卡司。（唐美雲歌仔戲團提供）《孟婆客棧：世紀婚禮》星光版匯聚唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心等黃金卡司。（唐美雲歌仔戲團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部「文化平權巡演—庄頭劇場 藝日限定」，2025年鎖定3個離島，分別是7至9月前往澎湖、金門及馬祖演出。首站由唐美雲歌仔戲團打頭陣，將於7月5日晚間7點在澎湖縣馬公市第三漁港卸魚場前廣場，呈獻星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。

《孟婆客棧：世紀婚禮》由電視劇《孟婆客棧》特別改編，成為適合戶外舞台演出的星光版，故事以民間傳說為背景，主角萬千帆來到冥界帶領孟婆客棧員工，為冥界居民完成人生心願。去年首度於嘉義市庄頭劇場公演，即吸引2.5萬人觀賞。

此次澎湖場的表演形式，也將呈現精采的武戲及歌舞場面，引領觀眾一同享受一場融合歌、舞、劇的視覺饗宴。黃金陣容「星光」熠熠，包括唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心、凱爾、李珞晴、林芳儀等。詳情可詢庄頭劇場粉專（https://www.facebook.com/equitymoc）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應