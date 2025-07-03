【藝術文化】NSO樂季壓軸 歌劇音樂會《飛行的荷蘭人》7/11登場

《飛行的荷蘭人》男女主角，由德英混血男低音賽門．貝利（右）飾「荷蘭人」，波蘭女高音伊沃娜．索博特卡飾「仙塔」。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團今年樂季壓軸，將於7月11日及13日呈獻華格納《飛行的荷蘭人》歌劇音樂會，由音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）指揮，攜手法國導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui），與多位國內外歌劇名家及國內知名合唱團體共同演出。

《飛行的荷蘭人》是華格納邁入成熟期的關鍵之作，描述幽靈船長「荷蘭人」受到詛咒，每7年才能上岸一次，只能在無盡的飄泊中苦尋真愛以獲得救贖。挪威水手的女兒「仙塔」向「荷蘭人」宣示愛意，後來因為被誤會對感情不貞而毅然投海，卻因此救贖了「荷蘭人」的靈魂。

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馬寇爾表示，《飛行的荷蘭人》劇中角色穿越風暴、航行於無盡之海，只為尋找一座島嶼、一處能安放靈魂的港灣，「台灣以友善與溫暖聞名，還有什麼地方更適合他的歸屬？這讓我感覺，這個角色與這片土地之間，有種自然的聯繫。」

除NSO及拉縴人等4個合唱團之外，演出卡司還包括德英混血男低音賽門．貝利（Simon Bailey）、伊莉莎白王后大賽首獎波蘭女高音伊沃娜．索博特卡（Iwona Sobotka）、日本女中音金子美香（Mika Kaneko）、國內聲樂家羅俊穎、王典、吳翰、兒童歌手蔡昀臻、王鉑駿等。

米歇爾．克奇表示，這部精采的德國歌劇深入探討人性與愛的課題，「很開心再次站上熟悉的音樂廳舞台，與優秀的NSO團隊合作。」詳詢OPENTIX。

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