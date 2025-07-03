【自由副刊】 王麗雯／離境日

圖◎吳孟芸

◎王麗雯 圖◎吳孟芸

離開德國的最後幾天，過著一種沒什麼實感的生活。倒數計時，人與眼前的社會瞬間陰陽兩隔，總覺得有什麼未了心願該抓緊時間完成，細想起來，又全都無可無不可。旅館與剛退租的家就在同一條街區，換了一個方位，窗外景象一下就陌生起來：大教堂是黑的，民居是紅的，鴿群傍晚在尖頂與紅瓦間棲息，清晨時便撲撲鼓翅往城市邊緣的綠丘飛去。旅館對街是水果舖、自助洗衣店、哥倫比亞與印度餐廳：為遊人挑選的角度。那種陌生感像原以為慢火煎熟了一條魚，翻過來赫然發覺其實還是夾生。

這座城市似乎有點窮。老城隨處可見等待拋售與出租的空間，當窗戶積灰到看不太清屋裡時，就有路人用手指淘氣地在玻璃上畫爆炸頭和生殖器。不知不覺，整面窗玻璃都是各種形狀的爆炸頭與生殖器。每天都有工人在怪獸噴泉附近的紅燈區搭鷹架拆磚瓦，但好幾個月過去了，那些房子始終沒有拆完，吊車懸臂如一彎弦月靜靜浮升於公寓與行人頭頂之上。不知哪一晚，有人拿錘子一間間砸壞了那些空店面的玻璃，裂紋就如一張張蛛網從閒廢的街區點滴蔓延至市政廳廣場。

請繼續往下閱讀...

剛搬來時正逢疫情短暫解封，我們在老城徒步區邊上的中餐館吃了一盤五香茄子。偌大的店面只有老闆一家三口，我們，和另一桌點小火鍋拿刀叉吃麻糬的德國情侶。情侶邊吃邊抱怨：這麼黏是要怎麼切？老闆非常殷勤卻又謹守距離地走出廚房，向每桌客人致意。那間中餐館不到半年就倒了，紅木裝潢與金龍小噴泉全撤走，重新拉皮為香蕉奶昔色的現代風旅館。但不要緊。我喜歡的是那家中餐館對面街區的小店露露：那是一家懸吊大鎢絲燈泡的工業風咖啡館。咖啡很實惠，集點也很容易。常有一群總是約好穿同色衣服的人圍在木桌邊熱烈地研究當地方言。這週穿螢光橘，下週穿死亡芭比粉，還沒看過他們穿黑色。

在這裡認識的人一個個都搬走了。留下來的不是鬱鬱寡歡，騎驢找馬，就是品性低劣到多提一句也懶得。終於輪到自己，也有種食之無味卻將斷不斷的遲悶。去機場需要轉乘兩段火車，在河畔老城住一晚再搭隔天清早的班機，總之無法爽利地飛走。從科隆換車時正逢日暮，冬日餘暉帶有水霧般暈散的光澤，將工業區邊連綿的山丘與湖泊映得很溫柔。忽然想起巧克力工廠外濃郁的五香豆干氣味。穿過公園去一間種滿玫瑰花的護理之家上瑜伽課，有群老人總在噴泉邊打法式滾球。離家不遠的義大利冰淇淋店，穿黑皮衣的老闆總是十二月關店，復活節才回來。像候鳥一樣，不知道整個冬天都去哪裡了。有回農曆年心血來潮叫了中菜，外送員是一位穿著黑羽絨衣戴棒球帽的大哥，說中文有種不能辨識的鄉音。他把食物遞給我，熱心打開手機，說微信點餐才有更道地的菜。Lieferando只是照片好看：都是給鬼佬吃的。正為「鬼佬」這個很清朝遺老的詞震驚，大哥已驅車揚長而去──都是些瑣碎得不知如何是好的事。

抵達河畔老城時還不到晚上六點半，但已是夜幕低垂了。老城有不少不錯的餐廳：羅馬劇場附近有最經典的德國豬腳與啤酒餐廳，藍色教堂斜坡邊有日本媽媽經營的小館，博物館對面的街口咖啡屋有非常美味的自製胡蘿蔔和南瓜蛋糕。火車站前原有家生意不錯有飲茶餐車的中餐館蓮花，但我落腳沒多久就收了。後來輾轉聽說老闆因為有些稅務或法律麻煩跑路了，還敲老客人的家門借錢。因為很多亞洲餐廳不是叫佛陀，就是叫蓮花，我甚至不確定這位傳聞中的老闆是否就是我看過的那一位。先前在這座老城住過幾年，從這裡離開也算有始有終。有點疲憊，也頗有虛度光陰的感慨。並不只是旅途勞頓又拖帶家當的關係。但，這些感覺眼下都是無用的了。

那天晚上決定再去吃一次老城第一家日韓料理朵朵。第一次去朵朵是和一群外國人同行，那時的店員是一位開朗高大的朝鮮阿姊，知道我從台灣來，第一句寒暄竟然是她認為朝鮮人考大學不該加那麼多分。對於本就代代出士人的我們，禮遇是歧視。那天人很多。我來不及問她那到底該不該加分？在她的認知中，台灣人和朝鮮人考大學該算哪種人？這家位於徒步區巷弄的三十年老店還是一樣好找，招牌依舊，格局卻似乎大不相同：店面很小，桌椅排得很擠，緊臨廚房與收銀台，牆上掛滿韓風流蘇與傳統韓服，像被套進壓縮袋再用吸塵器縮小了好幾號。我們坐進角落，隔壁桌日本女客的食物近在咫尺，她們的交談也聽得一清二楚。好像，彼此也並不是很熟絡？但在我的印象中，朵朵其實是兩層店面，一樓有中島吧檯，二樓設有榻榻米矮桌座席，牆上也沒有那麼多異國裝飾。原本的桌椅是淺色的木條桌椅，不是這樣鑲粉紅厚墊又鋪桌巾的深褐色。本來的格局是這樣嗎？是不是記錯了呢？多年過去，老闆是不是換裝潢，或因應疫情退租二樓店面了呢？

上菜後，食物似乎也不太對勁：天婦羅很油，配菜是這裡常見的油亮偏甜的Asia Wok炒菜，壽司則是加州卷元素的排列組合：黃瓜、酪梨、煎蛋捲、蟹肉條。但在我的印象中，朵朵其實有很道地的石鍋拌飯、壽司和泡菜海鮮豆腐鍋，沒那麼多fusion亞洲菜。我再翻一遍菜單，還是找不到印象中的菜肴，一時卻也說不清如何才算道地的韓式料理。一身大紅毛衣的老闆娘嬌小勤快，當那群日本女客向她攀談，她答以客客氣氣的標準德文。似乎不是不想講日文，而是根本不懂。但在我的印象中，老闆夫婦是會講日文的韓國人。有位日本朋友說過這是他最喜歡的店，以前念書時他很常找老闆聊天。我努力回想吧檯後的老闆娘到底是不是原先的老闆娘？印象中的老闆夫婦清秀瘦長，一看就知道是韓國人。但我的印象是正確的嗎，或根本就是另一個人，越南裔德國人？甚至，那個日本人是否真的說過這些話？朵朵真在這條街上？朵朵真的叫朵朵嗎──它真的存在過嗎？愈是回想愈是混亂，一時竟恍恍惚惚無法確定。

走出餐廳，從隔壁阿拉伯輕食的落地窗，我認出了當年朵朵的小中島。以前是老闆娘收銀的地方，現在則是老闆和顧客聊天的飲料吧。我這才確定朵朵真的沒有了。原本的店面改裝為阿拉伯餐廳，而朵朵應該是頂讓給別人，平移至隔壁店面。從老闆、格局、乃至食物，都不一樣了。從商店街回火車站前旅館的路上，我一路搜尋相關訊息，但Google評論和Trip advisor寫的都不是很明確。入住的旅館是一家有點電影《鬼店》氣味的老旅館：電梯很小很慢，狹長走廊滿貼繡花壁紙，厚重且無所不在的紅絨地毯幾乎吸盡每個人的腳步聲。推窗透氣，木窗框發出嘰嘎嘰嘎的聲響。隔天吃早餐，明明只有一台普通的咖啡機和茶包組，卻陳列八種不同厚薄高低成套的杯具。看了地方電子小報才確定：朵朵去年八月就熄燈。老闆簡單感謝三十年來承蒙大家照顧，沒有多說關門的理由。

我並不是朵朵的常客，去的次數大概可以用手指數出來，但這樣認錯餐廳，還是感到有點不是滋味。如果先前對這裡一無所知，想吃飯直接搜尋好評店家，也就不會有被印象干擾的錯亂：原以為就在這裡。對曾經的生活頗為自信卻又因此陷入迷惑。就算知道店名和路線，但只要記憶中的事物輕輕挪動一格，我的認知就可以被輕易顛覆。從空間到菜肴，從老闆到店址，我在回味與自我懷疑的循環中一片片撕下了不曾疑義的記憶。因為我特意去找朵朵，所以關於朵朵最鮮明的一記不是食物與閒談，而覆寫以一種始料未及的誤解與失落。如果，我是說如果。一場災難抹平了曾經駐留的城市。這固然極為沉痛，可是人們記得的是否將是城市崩毀前歲月靜好的共同一眼呢？這最後一眼即使很醜，也將醜得各安其位。但如果是輕輕剝落一角，一角，又一角。人漸漸動搖與拆解的反而是自己的認知：其實，你的記憶並不可靠。其實，你與此地的關係絲線般輕巧，而任何一塊現實板塊的掀浮都可以將你推擠出去甚至折傷。其實，如果明知諸事無常又說不清所欲為何，回味幾乎可說是刻舟求劍──那現在站在這裡又是為了什麼呢？

最近心血來潮Google了那家工業風咖啡店露露。它開了很多年，去年也悄無聲息收了。不知那些老是相約穿同色彩衣的人轉去哪家小店研究方言了。但反正，熱鬧的城市總是不缺可以移情別戀的好店。但如果我要描述，我必須回到那個有鎢絲燈、集點卡、落地玻璃窗的時空。就像我要描述朵朵，就算網路上找不太到昔日裝潢更找不到朝鮮阿姊，我第一時間要提取的也還是矮桌邊那句匪夷所思的寒暄。在現實世界玩大家來找碴，人恆常懊惱但或許不真正退敗。將記憶分為正確與不正確，消失與不消失，或許也並沒什麼意思。漂移本身就是使一切在漸行漸遠中變質的點金術：地方化為異國，真實化為幻肢，生活化為記憶。

但記憶可以造境，境界中無所謂熄燈與遷徙，只有要不要走進去坐下來。其實露露的真名不是露露，朵朵的真名也不是朵朵，但當我選擇坐下來重述，我便擁有片刻在海市蜃樓中棲身的自由。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法