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【自由副刊】 老瞎貓／相遇
◎老瞎貓
◎老瞎貓
．
你看到的那個人之所以存在，不是因為你看到他，而是因為他看著你。
――朵卡萩，〈乘客〉
．
我們一眼認出彼此
在你的照片裡，在我的鏡子中
．
你的目光比我清澈
但你對我感到迷茫
．
我的視力比你模糊
但我對你了然於心
．
你喜歡晚霞、書本、朋友、旅行
我喜歡晨光、樹木、貓貓、窗戶
．
我的心還在你胸中跳動
我還記得你的祕密和夢
．
你在睡夢中仍然懷抱著
我一醒來就消失的希望
．
我沒有成為你想成為的人
我很抱歉，我只能夠這樣
．
我們兩個當中
是誰辜負了誰
．
我不會透露半點你未來的遭遇
我沒有權力剝奪你對我的好奇
．
你即使能夠預知我經歷過什麼
我也不能夠保證你會做得更好
．
你或許依然會犯下我的錯誤
我不可能再活一回你的人生
．
我從你的照片裡永久出走
你從我的鏡子中抹去自己
．
我們只能偶爾相遇
在你的想像中，在我的記憶裡
．
我們對於彼此只是幻影
我尚未存在，你早已死去
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