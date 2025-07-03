【自由副刊】 老瞎貓／相遇

◎老瞎貓

◎老瞎貓

．

你看到的那個人之所以存在，不是因為你看到他，而是因為他看著你。

――朵卡萩，〈乘客〉

．

我們一眼認出彼此

在你的照片裡，在我的鏡子中

．

你的目光比我清澈

但你對我感到迷茫

．

我的視力比你模糊

但我對你了然於心

．

你喜歡晚霞、書本、朋友、旅行

我喜歡晨光、樹木、貓貓、窗戶

．

我的心還在你胸中跳動

我還記得你的祕密和夢

．

你在睡夢中仍然懷抱著

我一醒來就消失的希望

．

我沒有成為你想成為的人

我很抱歉，我只能夠這樣

．

我們兩個當中

是誰辜負了誰

．

我不會透露半點你未來的遭遇

我沒有權力剝奪你對我的好奇

．

你即使能夠預知我經歷過什麼

我也不能夠保證你會做得更好

．

你或許依然會犯下我的錯誤

我不可能再活一回你的人生

．

我從你的照片裡永久出走

你從我的鏡子中抹去自己

．

我們只能偶爾相遇

在你的想像中，在我的記憶裡

．

我們對於彼此只是幻影

我尚未存在，你早已死去

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