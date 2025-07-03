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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 老瞎貓／相遇

2025/07/03 05:30

◎老瞎貓◎老瞎貓

◎老瞎貓

你看到的那個人之所以存在，不是因為你看到他，而是因為他看著你。

――朵卡萩，〈乘客〉

我們一眼認出彼此

在你的照片裡，在我的鏡子中

你的目光比我清澈

但你對我感到迷茫

我的視力比你模糊

但我對你了然於心

你喜歡晚霞、書本、朋友、旅行

我喜歡晨光、樹木、貓貓、窗戶

我的心還在你胸中跳動

我還記得你的祕密和夢

你在睡夢中仍然懷抱著

我一醒來就消失的希望

我沒有成為你想成為的人

我很抱歉，我只能夠這樣

我們兩個當中

是誰辜負了誰

我不會透露半點你未來的遭遇

我沒有權力剝奪你對我的好奇

你即使能夠預知我經歷過什麼

我也不能夠保證你會做得更好

你或許依然會犯下我的錯誤

我不可能再活一回你的人生

我從你的照片裡永久出走

你從我的鏡子中抹去自己

我們只能偶爾相遇

在你的想像中，在我的記憶裡

我們對於彼此只是幻影

我尚未存在，你早已死去

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