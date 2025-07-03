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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．浴缸來信】 郭鑒予／狗

2025/07/03 05:30

◎郭鑒予◎郭鑒予

文．圖◎郭鑒予

已經是幾年前的事情。除了貓，也去見友人豢養的，同樣舊識的狗。狗用像人的姿態半坐在木板地上，哈著氣，水汪汪的眼睛彷彿對世界依舊好奇。我認出那是他今天剛修剪好，像棉花般蓬鬆又捨不得融化的造型，煥然一新。

身為狼的後裔，小時候寄養在我家時，也曾見他在特定的夜裡不自禁仰頭嚎叫，高亢地對世界虛構他的主權，只有人造假骨頭零嘴能使他忘記。

他同樣認出我的氣息，興奮地吠，拖著色素沉澱的淚痕，繞著我轉圈直到感到些許疲憊。帶著友善的標籤出生到現在依舊，或許這正使他步伐變得逐漸沉重。如果他不是狼也不是狗，與我有相似構造的口，也不知道他會抱怨還是安慰我說，只是年紀到囉。●

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