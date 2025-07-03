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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 白語泫／自己繫好鞋帶

2025/07/03 05:30

◎白語泫◎白語泫

◎白語泫

「你不要每次都用跑的，這樣子鞋帶一下就鬆開了。」

母親儘管懂的事物不多，卻教會我怎麼用鞋帶穿越孔洞，用力拉緊它的兩端；我學著綁縛自己的腳，把容易脫落的繫成一個結。

而在人生的奔跑中，我慢慢學會縫紉自己的腳，不再向她展示我始終在追趕的原因。

她似乎看不見我因疲累而致的鬆脫，那些因半工半讀而休學的日子，勉強完成學業的慌亂腳步，那個習慣摔倒在笑聲裡的男孩，已經學會怎麼去攙扶自己，而他那麼努力，並不是為了獲得稱讚和獎牌而已。

我怎麼能責怪母親呢？當我終於能追上自己，甚至跑贏自己後才明白，讓我和她都得持續奔跑的，其實是一再鳴槍的命運。

繼續跑吧。我對自己說。即使曾努力繫緊的那一條鞋帶，總是會因奔跑而不小心再次鬆開。●

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