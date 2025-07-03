【家庭plus．生活停看聽】社區共餐 給個讚

圖／達志影像

文／apple

吃飯是生活中每日必行，可以簡單，卻無法忽略。幾次回娘家和爸爸連續吃了幾餐飯，特別對社區的共餐服務印象深刻，讚許不已！

社區的定期共餐是週一至週五的午餐時間，每次都由鄰居大叔騎機車去拿取爸爸和其他老人的午餐，感覺非常溫暖有人情味，完全發揮了社區互助的精神與力量。當然爸爸也會三不五時回贈些禮物感謝他。而沒共餐的晚餐或假日，爸爸則會親自下廚，偶爾滿足一下表演欲、刷存在感。

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共餐的餐食有兩個鐵製便當盒，一個容器分隔裝菜、飯，一個盛湯。仔細觀察，週一通常固定是炒麵，週三是鹹飯（會多附一顆荷包蛋或脆爽的酸菜），餘三天皆是1主菜3配菜加1湯（有時是水果）的標準配置。特別是湯，還有連我都喜歡的甜湯，喝過能排毒、除濕熱、緩水腫的綠豆薏仁湯，富含膠質又養顏美容的白木耳湯，能幫助消化、改善便秘的地瓜粥（且都不加糖）……菜色非常豐富，份量也足夠兩個人吃還有剩，加上便宜的價格，整體讓我非常驚豔。

政府補助辦理社區照顧關懷據點老人共餐服務的美意與措施，特別針對獨居老人非常友善、非常方便、非常受用。一起聚集在社區共餐能增進人與人互動，也能排遣寂寞、無聊，相互慰藉、獲得尊重與回應，更能延緩失智。不去共餐，僅取餐食回家使用，也能解決平時一個人在家吃飯需要費工料理，或外出購買衍生的麻煩與問題。凡是65歲以上的老人及其配偶或主要照顧者、失能之身心障礙者及其配偶或主要照顧者，符合條件的都能申請。

社區共餐除了有熱心的志工幫忙，還聘請合格的廚工烹煮跟專業的營養師深入輔導，如注重老人的飲食要減少膽固醇和飽和脂肪攝取量，也要有適量蛋白質、鐵質及全榖雜糧、蔬菜跟澱粉，並選擇容易消化、新鮮與季節性食物，在衛生及環境各方面都不馬虎。就是要讓用餐的長者吃得無負擔，兼顧營養與健康。

雖然娘家曾獲得最快樂城市、最適合居住的美名，更享有長壽之鄉的稱譽，但爸爸獨自一人在家鄉居住，平時已多了份牽掛，如果在他飲食方面能多層把關，便可以讓我們在異鄉的子女少些擔憂。和爸爸距離遙遠，能有時間陪他一起吃飯很奢侈，也很幸福。能和爸爸一起分享共餐的餐食，則是一種小確幸啊！

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