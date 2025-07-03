【家庭plus．生活大補帖】一日不練 自己知道

一日不練 自己知道

文／沙山懷若

最近的晨間隨筆沒有堅持，有時連提筆都沒有，不是睡得太晚，就是被其他雜事耽擱。可是幾次不寫，就覺得腦袋淤積，沒有疏通，再次拿起筆來就生澀了。

就像晨運也是如此，上了年紀，如果一次、兩次中斷運動，再想接續時，就會發現筋絡緊緊的，這就是偷懶的後果。有了年紀之後，做什麼事都需要有個慣性，當成日常的課題，就像吃飯、上廁所那樣，如果有一天沒做，身體就會不舒服，發出警訊。

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而晨間隨筆、晨運也是如此，進步是緩慢的，但是沒有如實地做，身心靈就會知道。

職業棒球選手鈴木一朗的名言：「一日不練，自己知道；兩日不練，對手知道；三日不練，全場知道。」這種練習的功夫是騙不了人的，如同身體所散發出來的氣質，也是騙不了人，有沒有涵養是自然流露的，是清清楚楚的展現。所以練習的工夫要下得深，必須要按部就班，一步一步累積，沒有捷徑，就像國術的紮馬步，只要方法對了，方向正確了，持續地努力，一定會有成果。

算來我的晨間隨筆也超過兩年了，晨間隨筆提升了我的寫作能力，這樣的隨筆方式，整體而言是對的，值得繼續堅持下去。

其實很多甜蜜的果實，往往是日常不顯著的成長所累積的，所以不要忽略平常一點一滴的努力，因為那是成就事業的重要基礎。

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