【家庭plus．親子會客室】眼神交流 更勝言語

眼神交流 更勝言語

文／大內高手

孩子其實很聰明，聽得出你的關心與慎重其事，或是你隨口敷衍打發應付的話。和孩子說話時，看著他的眼睛，無形中更強化了你話語的重要性。

設想，假使有人一邊和你講話、一邊盯著手機滑個不停；或是忙著做其他事情，你會覺得對方看重你們之間的談話嗎？答案想必是否定的。或者，你倆交談時，對方一直東張西望，總是不看你的眼睛，閃爍其詞顧左右而言他，這樣你對他的信任度大概不會太高。

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曾看過一則報導：心理學家和神經科學家針對「眼神交流」研究了數十年，發現親子兩人相互凝視會立即引發大腦的一連串反應，並持續吸引彼此的注意力，讓我們更能專注於雙方言談的真情互動。

即便只是觀賞一幅看似有眼神交流的肖像畫，腦部負責社交的區域也會有所反應。還有一項國外的相關調查：「課堂中，聽課時注視著老師的學生，對上課內容的理解力和吸收力，遠高於只聽課卻不看老師的學生。」

由此可見說話和聽話的重點，除了言語本身，還包括說話者和聽者雙方的眼神交流，語氣平緩中眉目所傳達出來的情感。

有時候蹲下來給一個溫暖的擁抱，加上充滿愛的眼神，便勝過千言萬語。所以和孩子說話時看著他的眼睛，不單單表示重視這段談話的內容，更深化、拉近、澆灌親子之間的感情交流。

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