【藝術文化】We TAIWAN「台灣光譜」in大阪 8/2起向世界秀出無限創造力

國家工藝獎一等獎得主楊偉林作品〈洄遊〉。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月前進大阪，舉辦為期3週的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，其中，以視覺展覽為主的「台灣光譜」內容，昨（3）日公布，結合當代藝術、傳統工藝、聲音創作及科技創新等元素的作品，將於8月2日至20日，向全球觀眾展示台灣無限的創造潛力。

沉浸式視覺劇場《台灣本色》 投影示意圖，取材自國美館典藏畫作，此圖創作段落為「海波映光」，筆觸靈感來自於畫家林惺嶽。（文化部提供）

文化部表示，「台灣光譜」展覽所在地，位於大阪梅田去年才開幕的「Grand Green Osaka」區域內，由安藤忠雄操刀設計的空間，內部挑高15公尺，特別適合投影與沉浸式展演，對於策展團隊來說，也是一個相當「混融」的挑戰，正如台灣這座島嶼，歷經多元族群融合與歷史轉折，孕育出獨特且豐厚的文化內涵，期盼以跨越邊界的文化與創意，讓世界看見台灣的自信與韌性。

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由安藤忠雄設計的「VS.空間」，位於大阪梅田兼具藝術、商業、都市發展的新地標「Grand Green Osaka」區域內。（文化部提供）

「台灣光譜」規畫了3大主題區，首先是融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場《台灣本色》，取材自國立台灣美術館典藏的藝術家作品，以「寫生的人」為主角，利用影像技術演繹藝術家筆觸與色彩，帶領觀眾從日治、戰後到當代，走進陳澄波、廖繼春、林惺嶽、郭雪湖、陳進、林玉山、許深州等藝術家，描繪的台灣自然風貌與土地深情。

《光織自然》展區聚焦台灣工藝，展現人與自然共織的創作智慧，〈台灣色譜牆〉集結國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，多年來從台灣植物中研究天然染料的成果，以手工染布與植物攝影交錯排列，彷彿一幅震撼的活色票牆；〈染織工藝牆〉記錄陳景林踏尋台灣各地，從大自然取材、製作染料的過程，也是一份工藝教學的行動筆記；首度曝光的〈台灣母親河〉，是陳景林第1件巨幅藍染山水創作；而〈洄遊〉則是國家工藝獎一等獎楊偉林作品，透過纖維藝術描繪島嶼生活與自然環境之間微妙而動人的連結。

《島嶼聲譜》展區，顧名思義就是以「聲音」做為引路人。3金音樂家柯智豪的〈台灣聲場〉，以豐富且細緻的聲音設計，將台灣日常生活中如廟宇祭典的鑼鼓聲、颱風過境的風雨聲、田野中的鳥鳴與城市市場的喧囂，交織成聲音劇場；藝術家李育昇的〈台灣特有種〉神獸裝置，營造出充滿神祕與靈性的台灣信仰場域；豪華朗機工的〈很難很難〉台日交流版，則以精妙的聲光語言，深刻觸及每位觀眾的情感與記憶。

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