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【藝術文化】2025台北兒藝節親子劇 搶救《太空小狗萊卡》

2025/07/04 05:30

《太空小狗萊卡》曾於2021年獲西班牙戲劇最高榮譽MAX大獎的最佳親子劇。（北藝中心提供）《太空小狗萊卡》曾於2021年獲西班牙戲劇最高榮譽MAX大獎的最佳親子劇。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由西班牙奇里奇特拉劇團（Xirriquiteula Teatre）創作演出的《太空小狗萊卡》，將於7月5日、6日在台北表演藝術中心藍盒子登場，做為2025台北兒童藝術節的重要節目之一。該劇曾獲2021年西班牙戲劇最高榮譽MAX大獎「最佳親子劇」，融合木偶、皮影戲、多媒體影像與裝置劇場形式，適合親子共賞。

《太空小狗萊卡》融合木偶、皮影戲、多媒體影像與裝置劇場形式重現冷戰時期人狗情誼。（北藝中心提供）《太空小狗萊卡》融合木偶、皮影戲、多媒體影像與裝置劇場形式重現冷戰時期人狗情誼。（北藝中心提供）

《太空小狗萊卡》改編自1957年蘇聯將萊卡犬送上太空的真實事件。劇情以一名女軍官與萊卡的情誼為核心，虛構出一段拯救任務，讓這段歷史悲劇多了情感上的轉譯與道德層次的探索。劇中，女軍官在知曉萊卡無法返回地球的命運後，決心挺身而出展開救援，與萊卡攜手逃離命運的安排。

創作靈感來自太空競賽時代的科技進展與動物實驗倫理議題。萊卡是第1隻進入地球軌道的動物，但因太空艙未設返回裝置而犧牲，事件引發全球對於生命實驗道德的關注。劇團透過舞台技術重建1950年代蘇聯太空訓練營與寒冷雪地，並以原創音樂、投影與皮影戲提升敘事張力，讓觀眾沉浸在時空與情感交織的敘事中。

成立於1985年的奇里奇特拉劇團，以跨媒介的視覺敘事聞名，致力為全齡觀眾創作劇場作品。《太空小狗萊卡》特別引用當年參與訓練萊卡的蘇聯太空專家Oleg Gazenko於1998年的發言：「我們對待牠們，就像對待不會說話的嬰兒。時間愈久，我就愈是後悔。」並以此觀點為起點，邀觀眾反思人與動物、科技與倫理的界線。

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