【自由副刊】 熊一蘋／可是亂馬就可以

圖◎Kengyou Shu

◎熊一蘋 圖◎Kengyou Shu

我確實記得第一次對幻想產生的狂熱，清楚到自己都感到意外。

幼稚園某天，我在午睡前看了兒童讀本。小朋友們下身穿著各種動物的戲服，要我用連連看幫他們找到正確的上半身。我沒有玩那個連連看，專注看著下半身套上戲服，變成兩腳四腳、各種動物的每一個人類，想把這些圖畫烙在腦海裡。

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那天的午睡時間，我緊閉雙眼，發誓從此以後會當個乖孩子，全力向神明祈求：希望我一覺醒來，也可以變成下半身是動物的樣子。這孩子真的認為這件事有可能發生，就因為他衷心希望，實在令人畏懼。

午睡醒來，我的下半身沒有變成人類以外的動物，但八成覺醒了對變身的熱愛。《哆啦A夢》用各種道具變身成動物或其他人、《寶可夢特別篇》的正輝不小心和小拉達合體，《西遊記》的孫悟空和二郎神進行一連串的變身相剋戰鬥，這些片段都被我反覆閱讀，幻想如果我也身在其中，會選擇什麼樣的變身。

那甚至不是網路普及的時代。漫畫和書可以重翻，電視上的畫面只能牢牢刻在心裡複習。德克斯特和蒂蒂被發明變成各種動物、尤教授讓小女警和小鎮村的居民反派交換身體、被選召的孩子們被小丑皇接連變成了鑰匙圈，每一段讓我內心產生某種悸動的情節，都在我的腦海中無數次重新演出，接續、改寫。

然後，有一部分的幻象走進現實，擺在書房角落。

那是一塊《亂馬1/2》的畫板，應該是在我國小高年級左右。

原本是男生的亂馬，淋到冷水就會變成女生。畫板上的圖樣，是動畫各個集數裡，穿著武道服、韻律服、連身泳裝、花式溜冰服……各種裝扮的女亂馬。

我其實都記不清楚那塊畫板的來歷了。這真的很奇怪，當時的我連文具行門口貼的美少女戰士海報都不好意思看，卻有這麼一塊印滿裸露度更高的女亂馬的畫板。

照學校安排出門寫生時，畫板上的圖案肯定是全被圖畫紙蓋著。一個人在書房裡，我卻偶爾把畫板拉出來，認真觀察每一個女亂馬身上的所有細節。

無論這塊畫板到底是怎麼來的、就算有實用性做為掩護；我私下的反應完全證明，這塊畫板就是我人生中第一個得到的，所謂色色的收藏。

亂馬的變身不是單一事件，而是被詛咒持續影響的體質：冷水變女、熱水變男，泳池是女、溫泉是男。動畫的女體裸露尺度很大，女亂馬時不時半裸全裸、露胸露乳，我看得眼珠掉出眼眶。更讓我腦袋爆炸的是裸露的原因：亂馬堅持自己是男人，一如往常裸個上身，沒什麼好害羞。

是對可愛的女生有了反應，還是對男孩子氣的女生？或是對怎麼看都是女生、卻堅持自己是男生的女生？又或是，對男生變成的女生？這些對象看起來沒什麼不一樣，但好像真的不太一樣。

變身角色經常尋找恢復原狀的方法。亂馬尋找能維持男身不變的泉水，卻總是利用女生的身體和身分，穿上各種女性服裝，去戰鬥、潛入、色誘，甚至只是拐店家多給可愛的自己一顆包子。我對女亂馬印象最深刻的一段，沒有任何裸露或換裝，是她特地變成女生去店裡吃喜歡的甜食，說：要是男生外貌來吃，會覺得不好意思。

太奸詐了。我一度陷入憤恨。

明明常說男子漢無法忍受忽男忽女的體質，還這麼享受當女生的好處。明明大家都只能有一個性別，為什麼亂馬可以有兩個？

亂馬開始占據我的幻想。睡前闔眼，我像複習功課一樣回想亂馬第一次變成女生、扯開衣襟看著胸部的畫面，和亂馬被逼著換上女性衣服、還不忘炫耀自己身材曲線的畫面。幻想逐漸變成妄想，在將睡未睡的恍惚中，亂馬常被綁在實驗台上動彈不得，冷水淋過他身體各個部位，先是胸、再是左手或右腳、或是聲帶、或是臉，或是雙腿之間。

我開始覺得自己有點不對勁了。

我剛剛萌生的欲望，第一時間就往非現實的方向爆長。

班上男生開始討論小澤瑪莉亞和草莓牛奶，我知道自己得記得這些名字，但從來沒認真找來看過。我先在盜版漫畫網站搜尋「變身」，快速翻閱有相關標題的每一部漫畫，確認它有沒有我想要的內容，接著再搜尋「變」，在廣大到好笑的地毯上搜索欲望的火種。我還真找到了一些影響我至今的作品，あろひろし《變身男孩》、陽気婢《變性男孩》、桂遊生丸《女生愛女生》……

我開始找到一些網站，裡頭正好彙整著我感興趣的作品，有些中文、也有些是英日文。我把看得懂看不懂的文字圖片全拿去搜尋，努力找出散落在漫漫網海的每一部作品，為了看懂同人去補足原作。

我逐漸掌握到核心關鍵字：女体化、性轉換、gender switch或gender bender（有人說英文說法太多，在那些網站直接打gender就可以涵蓋）……作品雖少，但不知為何總有一些些人，在要花上不少力氣才能發現、彷彿刻意躲藏起來的網路角落交流資訊，讓我深感溫馨。

而這，同時，也讓我意識到：等一下，我該不會在做一些超級見不得人的變態行為吧？

那時網路跑得慢，盜版網站一張圖要等一輩子才跑得出來，我把派得上用場的圖全都存進資料夾。資料夾愈來愈大，我感到安心充實，把它層層藏進愈來愈深的位置，沒有讓任何人知道。

我的青春期就這樣在黑暗中的樹洞裡度過，洞裡長著一朵一朵並不礙事的困惑。

然後我進了大學。

大學是個有趣的地方，有隨口罵人賤人的男生、比腕力贏我的學姊、出男角的女coser，還有性別這個新東西。我讀了一本關於女同志的書，有位我們都喜歡的男作家，他的讀後感是彷彿自己的靈魂也是一個女同志之類。

樹洞外頭，我看見一根彷彿可以攀附的藤蔓垂下。

這是我第一次意識到，世界上或許有條路徑，可以讓我逃離黑暗。

我對男人變成的女人產生特別的欲望，這八成不是什麼正常異男身上會發生的事，在討論區回「嘔嘔嘔」、「甲鬼甲怪」的人就是證明。那麼，我是什麼？

我想成為女人嗎？我確實會把自己代入情節，我想要體驗，但我完全不想對自己的身體做任何不可逆的改變，虛構作品的性轉換沒有那些局限和副作用，完美變化和可逆性是重要前提。我想要的是扮裝嗎？我確實感到興趣，也真的在系上活動或同志遊行穿過，但我穿得又不好看，也不真的想在這方面花費心思。我是愛著女人的女人嗎？我愛的是男人的靈魂嗎？在性別運動的浪潮中，我散漫獲取片段知識，不斷對自己拋出粗率的問題。

喜歡性轉的我是男人還是女人、喜歡同性還是異性？樹洞外垂下更多藤蔓，我有時拉拉這條，下一秒又扯下另一條，三心二意、不知所向。

當逃離的可能性出現，黑暗就顯得更加危險，彷彿深邃無底。我找不出能給我確切支持的那條藤蔓，更加往樹洞深處龜縮。

宅友買了本《成人漫畫表現史》，幾個人輪流看完，有點生疏地討論接受範圍。我話說得結結巴巴，嚴防任何讓話題靠近樹洞的機會。

我很害怕。我根本不知道自己為什麼會這樣，卻放任自己這麼做，而不是試著釐清真相、解決問題。

而我也還是和其他異男一樣，交女朋友，有著普通的性生活。二十歲後半的某天，我意識到我和她很可能長期發展下去，下定決心面對這件事。

我關上房門，對她打了五分鐘的預防針、花三分鐘吸氣吐氣，全身微微顫抖，用破碎的話語，艱難地告訴她：我其實、喜歡、有欲望、對這個。

她的反應差不多就是，嗯，噢、所以咧？

幾年前我試著告訴她我性別認同可能是女性時她才沒這麼冷靜！不對、不是冷靜，是根本覺得怎樣都好！確定她真的充分理解我想表達什麼後，我不爽了一整個下午。

但有一部分的我真正地放鬆了。快要被可疑藤蔓掩蓋的樹洞洞口，多了個透氣的小孔。

事實上，和她交往得愈久，我被恐懼籠罩的頻率就愈低。不在樹洞的時間裡，我普通地像個異男，犯些異男常犯的錯、學習如何做得更好，普通地感覺到自己有所成長，然後再說錯另一句異男會說的話。

回想起來，我也不是只對性轉類的作品有欲望。爸放在書架最上層的鍾楚紅和天心，我偷偷拿下來的次數也沒少過。偶爾大人不在家，我也是先轉到購物頻道，看現在有沒有在賣內衣。

《亂馬1/2》通常拿性別刻板印象玩哏，但我也看到男亂馬有理由示弱、女亂馬依然強大帥氣。瘋狂尋找類似作品的時期，我讀到各種形態的性別氣質和戀愛，其中也有真人真事。契機一點都不偉大，但性癖確實讓我提早看見多元性別時代的一些日常。

無法想像的是，性轉這個題材竟開始在主流作品出現。《航海王》出現荷爾蒙果實的使用者，我在心裡高舉雙手歡呼，《銀魂》進入主要角色集體性轉的章節，我跪地感謝作者賜予如此豐厚的食糧。矢吹健太朗在短篇後正式連載《妖幻三重奏》，我的大腦直接原地爆炸。

當時代進展（或我們開玩笑說的墮落）到一季動畫有三部性轉主題的改編作品，我是傻眼遠遠大於開心。這世界怎麼了？這東西現在是可以光明正大給人看了嗎？

留「嘔嘔嘔」之類的人沒有消失，但類似「我看到性轉就進來了」的感想增加了。

我試著寫下這篇散文，的第一個版本。

那篇文字還是爬滿藤蔓。本體是我樹洞的真正面容，搭配大量的自我剖析和澄清。

讀過那篇散文的朋友都給了堪稱溫暖的意見，帶著不好但也不該說壞的尷尬。

只有我，激烈地對他們的缺乏敏感度表示憤怒。性轉這種題材，肯定會引起爭議，應該用更批判的角度去審視。這種內容難道不會讓人受傷嗎？對女性、對跨性、對各種為性別流動倒錯所苦的人們。說到底，一篇展示性癖的散文，本身就夠惹惱人了吧？

我的想法得不到認同。我不滿地離開討論現場，回到住處。

熟悉的房間，熟悉的獨處。沉澱幾分鐘後，我的腦中閃過一個聲音。

我這是在歧視我自己嗎？

無視現實中的正面感想，帶著偏見編織各種可能性去一味否定，這不就是扎扎實實的歧視嗎？

樹洞裡外，我是分裂的。

我掀起洞口的藤蔓簾幕。

外頭不是危險的黑暗，也並非一片光明，只是一如既往的，我的日常。沒有樹洞，也沒有藤蔓。

說不定，整件事根本沒有那麼嚴重，就只是一個性癖歪掉的小鬼，被性別意識啟蒙的浪潮打進水裡，一時分不清上下左右、的那二十幾年罷了。也許未來，我會看到有人對這些事提出詳盡的研究。但在那之前，我就是一個被亂馬開啟性癖、喜歡性轉的異男，這也沒什麼不行吧？

不過是個再平凡不過的異男，為什麼我也能搞成得來不易？

我不知道是什麼把我一度逼到那個程度，不從自己身上找出毛病就不得安寧。也許是我以為，要在新世界當個友善異男，需要的只是支持我以外的其他族群，忘了我也是很複雜的。不成為異男以外的，我就不願意支持自己；不把不像異男的部分從身上切出去，我就不知道怎麼擁抱它。

日常裡還是有些沒必要昭告天下的，但我已經不需要令人窒息的樹洞了。時隔一年，我重新理順思緒，寫下這個新的版本。

今天也是很普通的一天。●

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