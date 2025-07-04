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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】沒什麼 其實有什麼

2025/07/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蕭福松

一名機車騎士因為安全帽扣環沒扣好，被警察攔下開單，他氣得哇哇叫，脫口罵警察「雞歪」，被依妨害公務罪移送。一審判有罪，二審判無罪，無罪理由：「罵人只是發洩情緒，並沒妨礙公務進行」。

動口沒動手，當然沒妨礙警察執行公務，但罵人可以嗎？罵的又是粗鄙的髒話。如果連法官都認為罵髒話沒什麼，就難怪家長對於孩子朝老師比中指，也認為沒什麼。

一位英國籍補教老師Liza Milne在臉書上發文，指她被小六男學生比中指，家長竟一句話都沒說，令她很難接受。Liza Milne說，過去6個月內，有兩個孩子朝她比中指，家長得知後，卻沒有任何反應，讓她很詫異也很難過。她在台灣執教已30年，從來沒有學生對她比中指，因為台灣的教育教導孩子必須「尊師重道」，可是現在的家長似乎不重視這樣的觀念。

小六學生對外籍教師比中指，應是表達不悅、不滿的情緒，他們也知道對人比中指，是極不禮貌且具嚴重羞辱意味的舉動。但他們不認為有錯，而家長知道了，不但沒糾正孩子，也沒向老師道歉，難怪她會痛心。

Liza Milne選擇留在台灣執教，是因為她喜歡台灣社會的和諧安全及人情味，特別是學生及家長對老師的敬重。她提到「尊師重道」，表示她曾經歷那段親師、師生相互尊重的美好日子，然而，她現在所面對的是不尊重老師的學生，以及對孩子不當行為「視而不見」的家長。

家長送孩子上補習班，是希望增強孩子的學習力及競爭力，但孩子的優秀，不是只表現在成績，更在平常良好行為的實踐。有的家長認為應該讓孩子依照自己的個性、興趣自由發展，不要有太多的約束制約。理論上沒錯，但也必須了解到「紮根」的重要性，只有從小端正孩子的言行，長大後才不會出現偏差觀念和行為。

特別是孩子的人格發展，受父母的身教言教影響很大，對孩子行為習慣的規範，乃至應對進退、待人接物的要求都是必要的，因為這些都是形塑良好品格及素質的重要基礎。如果對孩子踰矩的言行放任不管或不當回事，這些不良行為將伴隨孩子一生。

一個爸爸帶念小三的兒子參加應酬，跟朋友炫耀他兒子很會划酒拳，朋友不信，於是和這位小朋友過招。才10歲大的小男孩，划起酒拳來有模有樣，聲韻氣勢都不輸大人，大家覺得很好玩，輪流和他較量。爸爸一臉得意，頗有「沒給恁爸漏氣」味道。有人提醒這位爸爸這樣做不好，會教壞孩子，他不以為然地回：「又沒什麼，我是帶他出來見世面，何況他只划拳又沒喝酒。」

家長以為「沒什麼」的教養觀念，正是孩子罵髒話、比中指、耍流氓的開始，真的「沒什麼」嗎？一所教會提醒青少年改變行為的標語──「不要對人比中指」、「不要罵髒話」，或許值得家長借鏡參考。

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