【家庭plus．微幸福案內】日劇熱點踩點 回到過去

《熱點》精進湖畔女主角與未來人促膝而談的長椅子，拍攝完畢後就留在原地，成為踩點者必坐的位置。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

在東京很容易造訪許多名劇名動漫的舞台，尤其是劇集電影等出外景的地點，也常有機會邂逅拍攝現場。雖然我早年曾當過幾個月影劇記者進出過拍攝現場，但現在以純觀眾、戲迷身分造訪外景地，則別有一番情趣！

今年一月看了笨蛋節奏寫的連續劇《小鎮星熱點》（The Hot Spot），覺得有意思，重新燃起對富士山的熱度。雖然至今我都只愛太平洋岸的表富士，而對較陰暗的山梨裡富士較不感興趣，因為只有在白雪皚皚時才能凸顯出富士的美。

請繼續往下閱讀...

但最近去了山梨的富士五湖，除了終於真正制霸五湖外，主要是去探訪《熱點》劇中的精進湖，是五湖裡最小的湖，雖然這個湖所見的富士山，很早就獲得英國人認定是眺望富士最美的地方，是東洋的瑞士。如果不是為了這部劇，我或許不會來這個小湖，而到了之後，才理解到這裡的時空，純樸到讓人感受是從太古時期慢慢形成的景觀，讓人徹底洗滌了身心！

精進湖邊不大，很快就找到了主角群工作的飯店，還有女主角與未來人促膝談話的湖邊長椅景點（現在成為常設景點），或女主角常去的便利商店，那間連鎖超商居然還賣鹿肉，反映山梨特色；在富士吉田市內找到許多劇中出現的餐廳、車站、古街等，都很開心地大呼「就是這裡！」尋寶成功快感無限。

因為此劇在亞州各國深獲好評，我遇到了許多韓國女孩也來探訪。第一天去時天氣較差，第二天放晴時再去，湖邊卻被橫濱的中國旅遊業者占領，幫一對陸客搞求婚儀式，車輛大批開到湖邊，劇中寧靜穿梭過去未來的感覺喪失無遺，有點悲哀，才發現有些地方不去第二次比較好，人生或許也如此。

雖說是日劇踩點之旅，但我因此認識到精進湖之美，因為是小湖，一千六百多年前形成的精進湖基本上沒有太多建築及喧囂的觀光客，讓我也跟劇中人物一樣，感受到時間會停留下來，彷彿回到我剛到日本的昭和時代，一切那麼令人懷念，這是過去踩點沒有的美好感覺。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法