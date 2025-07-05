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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】米戚風 夢幻口感

2025/07/05 05:30

米戚風 夢幻口感米戚風 夢幻口感

文、食譜示範／高橋比呂 譯／黃詩婷

原味戚風蛋糕原味戚風蛋糕

將米打碎成粉末狀，就是米穀粉。和麵粉相比，米穀粉的顆粒非常細，內含的油分也少，因此有即使不過篩也不容易結塊的特性，所以對於初學者來說，更能輕鬆使用和處理，而且米穀粉做的點心口感也很好。米穀粉另外一個特色是不會產生麵筋，所以不管怎麼攪拌都不會變黏。

杯子戚風蛋糕杯子戚風蛋糕

米穀粉吸收水分的能力比麵粉強，可以做出有嚼感的點心。因此，用米穀粉製作出的戚風蛋糕，質感蓬鬆柔軟，也不會乾巴巴，相當好入口。

香蕉可可戚風蛋糕香蕉可可戚風蛋糕

對小麥過敏或麩質過敏者來說，米穀粉是可以安心享用的無麩質食品，而且米穀粉的蛋白質相當均衡，含有人體內無法合成的必需胺基酸。同時米穀粉幾乎都是使用當地生產白米研磨而成，較無農藥殘留風險，做成點心給小朋友食用，比較讓人放心。

原味戚風蛋糕

材料（直徑17cm戚風蛋糕模．1個）：

雞蛋4個、甘蔗糖60g、米油30g、水40g、米穀粉（烘焙用）90g、鹽1撮

事前準備：

．將雞蛋的蛋白與蛋黃分開，蛋白放進冷藏室中冰涼。烤箱預熱至180℃。

做法：

1.將蛋黃放入調理盆中，用打蛋器打散，加入半量糖，攪拌混勻。依序加入油、水，每次加入都要攪拌混勻。加入米穀粉，攪拌到沒有粉末殘留。

2.將蛋白、鹽放入另一個調理盆，用電動打蛋器低速稍微打發，再加入剩下的糖的一半，切換成高速確實打發。加入剩下的糖，繼續攪打，直到提起打蛋器時，蛋白霜尾端呈尖挺狀。切換成低速攪拌10秒，調整質地，讓氣泡結構更穩定。

3.取蛋白霜的1/3量加入蛋黃麵糊中。用打蛋器攪拌到完全混勻。加入剩下的蛋白霜，用橡皮刮刀從底部往上翻拌，翻拌時動作要輕柔，避免消泡。

4.將完成的麵糊從模型的一側緩緩地倒入。將模型提起約10cm高，鬆手使其掉落於工作台上，震出麵糊內的大氣泡，再用竹籤劃約5圈，消除小氣泡。放入烤箱烘烤30分鐘。等烤好後取出，將模型倒扣在網架上，完全冷卻後再脫模。

杯子戚風蛋糕

材料（馬芬紙杯．6個）：

雞蛋2個、甘蔗糖30g、米油15g、水20g、米穀粉（烘焙用）45g、鹽少許

事前準備：

．將雞蛋的蛋白與蛋黃分開，蛋白放進冷藏室中冰涼。烤箱預熱至180℃。

做法：

1.將蛋黃放入調理盆中，用打蛋器打散，依序加入半量的糖、油、水，每次加入都要攪拌混勻。接著，加入米穀粉，攪拌到沒有粉末殘留。

2.將蛋白、鹽放入另一個調理盆，用電動打蛋器低速稍微打發，再加入剩下的糖的半量，切換成高速確實打發。加入剩下的糖，繼續攪打，直到提起打蛋器時，蛋白霜尾端呈尖挺狀，切換成低速攪拌10秒，調整質感。

3.取做法2蛋白霜的1/3量加入做法1，用打蛋器攪拌到完全混勻。加入剩下的蛋白霜，用橡皮刮刀從底部往上翻拌，翻拌時動作要輕柔，避免消泡。

4.將做法3等份倒入馬芬紙杯中。放入烤箱，烘烤20分鐘。烤好後取出放在網架上，等完全冷卻後，去除紙杯。上面可放鮮奶油霜和藍莓。

香蕉可可戚風蛋糕

材料（直徑17cm的戚風蛋糕模．1個）：

雞蛋4個、米油30g、香蕉淨重100g、米穀粉（烘焙用）75g、可可粉15g、鹽1撮、楓糖漿30g

事前準備：

．將雞蛋的蛋白與蛋黃分開，蛋白放進冷藏室冰涼。香蕉剝皮後壓碎。烤箱預熱至170℃。

做法：

1.將蛋黃放入調理盆中，用打蛋器打散，依序加入油、香蕉，每次加入都要攪拌混勻。加入米穀粉後篩入可可粉一起混勻，攪拌到沒有粉末殘留。

2.將蛋白、鹽放入另一個調理盆，用電動打蛋器低速稍微打發，加入楓糖漿，切換成高速確實打發，直到提起打蛋器時，蛋白霜尾端呈尖挺狀，切換成低速攪拌10秒，調整質感。

3.取做法2蛋白霜的1/3量加入做法1中，用打蛋器攪拌到完全混勻。加入剩下的蛋白霜，用橡皮刮刀從底部往上翻拌，翻拌時動作要輕柔，避免消泡。

4.做法3完成的麵糊從模型的一側緩緩地倒入。將模型提起約10cm高，鬆手使其掉落於工作台上，震出麵糊內的大氣泡，接著，用竹籤劃約5圈，消除小氣泡。模型放入烤箱中，烘烤45分鐘。等烤好後取出，將模型倒扣在網架上，完全冷卻後再脫模。

（圖片提供／《魅力好評米戚風：蓬鬆卻濕潤的夢幻口感》邦聯文化）

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