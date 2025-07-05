【藝週末．藝週推薦展覽】守護我們周圍的海洋─法國尼斯首屆藝術與海洋雙年展

洛朗的作品〈被藻類染色的冰冠〉。

文．攝影／高依汾

安妮把海水與沙子打包上架，成為〈海水圖書館〉。

6月8日是世界海洋日，今年聯合國海洋大會於6月9至13日在法國尼斯舉行。為了呼應海洋保護行動，尼斯於今年5至10月舉辦首屆「藝術與海洋雙年展」（Biennale des Arts et de l’Océan），以「我們周圍的海洋」為主題，共計全城有9間博物館參與，並在老城區、濱海大道等公共空間，設計裝置藝術與海洋教育計畫，將全城化身為「海洋實驗室」。這場結合藝術與環保的活動，期望能喚起民眾對保護海洋的意識。

在安妮的〈明信片展示〉中，海水就像可被帶走的記憶。

根據聯合國統計，覆蓋地表70%的海洋，產生地球上50%的氧氣，並吸收約30%的二氧化碳，可說是人類生命的泉源，如今卻面臨每年數百萬噸的塑膠流入海洋、90%大型魚類資源被過度捕撈、50%珊瑚礁遭破壞等危機。尼斯在今年的「藝術與海洋雙年展」中，邀請藝術家將來自海洋那神祕又深邃的美與靈感，化為一件件出色的作品，無論是習俗或神話、真實還是虛構，透過各自的語彙，傳達人與海洋之間，既親密又疏遠的關係。

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在700隻鯊魚包圍下，洛朗仍持續拍照。

拉斯卡里斯宮：「化圓為方」展

埃琳娜的雕塑作品帶有動態感。

目前居住在尼斯的藝術家安妮-洛爾．維萊（Anne-Laure Wuillai，1987-）畢業於巴黎美術學院，她經常反思人們現有的生活方式，並對人類為衡量一切而制定的標準抱持質疑態度，認為我們過度馴化了自然界的水與天空。此次在拉斯卡里斯宮（Palais Lascaris）的主題展「化圓為方」（La Quadrature du Cercle），標題引用自古以來就面臨的數學難題──將圓的面積轉換成正方形的面積。透過採樣，安妮將地中海的海水、沙子、沉積物等，精心包裝後放在架上，有如書櫃般的〈海水圖書館〉；或將海水包裝如明信片，就像是可被帶走的記憶。她也把裝有海水的袋子堆滿購物車，或將海洋融入中空的家具之內，如玻璃盒或抽屜內部，在意想不到的地方，裝載一個海洋世界。

薩達特的影片富有哲學與詩意，值得細細品味。

安妮用黑色幽默去反諷，有一天海洋裡會堆滿大量物品，最終填滿整個海洋。她透過作品傳達收集與掌控世界之間的關係，彷彿現實與夢境的相遇，是長期難解的現象，期望觀眾能再次思考人類與水、天空、地球之間的關係。展期即日起至9月22日。

烏戈營造幾近全黑、彷彿深淵世界的沉浸式裝置藝術。

攝影博物館：「海洋與神祕」展

在烏戈的「午夜帶」現場，只能看到會發光的生物。

洛朗．巴萊斯塔（Laurent Ballesta，1974-）是法國的自然攝影師，至今已出版13本水下攝影書籍，不但3次榮獲安提布國際水下影像節「金潛水員」獎，亦是得獎者中最年輕的1位。此次在攝影博物館（Musée de la Photographie）推出的「海洋與神祕」（Mers et Mystères）展覽中，精選出53張照片，帶領觀眾踏上南極阿德利海，展開冰下之旅。北極與南極是地球的恆溫器，我們以為是單調無聊之處，卻是地球上雨與光的製造所。在遙遠的阿德利海底，有著難以想像的生物多樣性。為了帶回珍貴的照片，洛朗必須長時間待在冰冷的海水中，即便夜間被700隻鯊魚包圍，依舊拍出動物在生死存亡之際，所展現出的純真、暴力等不同面向。

拉卡的創作融合珍珠、珊瑚、貝殼等海洋元素。

洛朗並沒有捨近求遠，除了南極，他也在地中海潛水，探尋那片尚未被破壞的新世界，在這個被他稱為「地中海星球」的平行世界裡，美麗的風景正提醒著我們，莫要輕忽全球暖化及汙染的威脅。如果沒有攝影，海洋世界對多數人來說始終是個謎，洛朗透過靜態且無聲的方式，揭示大海下迷人的那一面。展期即日起至9月28日。

拉卡帶有奇異之美的陶瓷雕塑。

阿爾松別墅：「液態地面」展

帕斯卡的作品〈南美洲〉地圖上充滿非洲人像。

烏茲別克藝術家、電影製片人薩達特．伊斯梅洛娃（Saodat Ismailova，1981-）成長於地理及歷史上皆複雜變化的時代（烏國1991年脫離蘇聯獨立），她的影片融合記憶、神話、儀式、夢想與日常生活，探索在區域歷史上豐富而多元的文化，以及人類活動對全球環境的影響。此次在阿爾松別墅（Villa Arson）展出的「液態地面」（Liquid Grounds），從女性主義角度出發，在地質與政治交錯中，審視法國哲學家路思．伊瑞葛來（Luce Irigaray，1930-）1980年著作《尼采的海洋情人》中的觀點。書中提到德國哲學家尼采曾在作品裡以「液態地面」來形容海水，並將這種缺乏「水」的現象，延伸至對女性的不重視。從湖泊到海洋，水做為一種實體連結人與自然，薩達特在作品中，講述中亞重要的水道阿姆河與社區居民之間的關係。每天早晨村民對著河水輕聲訴說自己的夢想，透過這種儀式開啟新的一天，河流不僅承載歷史，也流淌著夢想與命運。

帕斯卡〈波浪〉讓人想起葛飾北齋的版畫〈神奈川沖浪裏〉。

展覽中還包括正在尼斯攻讀博士的義大利藝術家埃琳娜．馬齊（Elena Mazzi，1984-）的作品。她因懸崖跳水意外導致脊椎骨斷裂，前往冰島休養之際，發現當地人會收集死去鯨魚的骨頭做為裝飾品。以這項習俗為靈感，她創作一系列雕塑作品，在如水般的玻璃柱中，放入銀鑄的鯨魚脊椎骨，並與自己背部傷疤的照片一同展示。河流像生命線般流經不同語言、文化的社區及國家，人、生命與水之間的關係，在轉變與混合中，早已液化成為一體。展期即日起至8月24日。

尼斯市中心多處公園均有「藝術與海洋雙年展」的相關藝術。

現代與當代藝術博物館／當代文化中心：「午夜帶」展

由於現代與當代藝術博物館（MAMAC）正在整修，原定設在此的主題展改到當代文化中心（Le109）。居住在馬賽的法國藝術家烏戈．斯基亞維（Ugo Schiavi，1987-），將曾為屠宰場的當代文化中心，改造成彷彿深淵世界的大型沉浸式裝置藝術。他利用回收物品與電腦生成的影片，創作出集合影像、聲音與雕塑的整體空間，喚起人們對未知空間的理解，並想像祖先神話及當代深海、水下考古或小說中的生物。

此次展覽名稱「午夜帶」（La Zone de Minuit），指的是海洋的半深海帶，也就是位於海平面下1,000至4,000公尺之間、陽光無法照射到的區域。烏戈營造幾近全黑的環境，對於剛踏入的觀眾來說，猶如進入深海中的無光世界，伸手不見五指的不安氛圍、腳下踏著凹凸不平的沙地、空中還傳來陣陣奇異的聲音，偌大的空間裡，隱約只能看到幾隻會發光的生物，投影飄浮或匍匐在海底。烏戈希望藉由展覽，引發人們探討這塊地球上最後的未知領域──這裡也是地球生命的基礎，目前卻正受到氣候變遷和海洋汙染的威脅。展期即日起至8月24日。

朱爾．謝雷美術館：「泡沫的遺物」展

出生於尼斯的視覺藝術家拉卡．瓦默里斯（Racca Vammerisse，1987-），其祖父、母親及父親，不是藝術家就是室內裝潢設計師，從小耳濡目染之下，他對材料與色彩充滿濃厚興趣，畢業於摩納哥的藝術學校，擅長雕塑及多媒材創作，靈感常來自白日夢、夜間失眠與想像力，作品帶有詩意且呈現超現實風格。此次特展「泡沫的遺物」（Les Reliques de L’écume），拉卡大量參考取材於海底奧祕的圖像，融合珍珠、珊瑚、貝殼等海洋元素，創作出帶有奇異之美的陶瓷雕塑。他所創造的生物，彷彿是在被巨浪淹沒的博物館中，泡沫消逝後所遺留下來的生物。這些陶瓷雕塑品安置在現有館藏之間，產生奇妙的互動對話，也呈現古代繪畫與現代雕塑的融合與差異。透過陶瓷作品，拉卡創造出一個奇妙、令人不安、又帶有強烈故事性的小宇宙。展期即日起至9月28日。

素人美術館：「美人魚與奇蹟」展

法國藝術家帕斯卡．赫蘭瓦爾（Pascal Heranval，1958-）認為，藝術是一種改善自我及改善人類與世界關係的方式。他熱愛巴西音樂，又對當地樸素的繪畫風格著迷，因而定居巴西14年，在那裡逐漸發展出自己的圖形語言，偏好以簡單的方式來表現世界的複雜。此次在素人美術館（Musée International d’Art Naïf）推出的「美人魚與奇蹟」（Sirènes et Merveilles），主題鎖定非裔巴西人講述的故事：美人魚萊曼賈（Lemanja）原是西非的河流女神，跟隨她的信徒從淡水游到鹹水，終至美洲。帕斯卡透過尋找舊地圖與他個人的想像力，在地圖上繪製出這些神話般的旅程，以及因無良冒險家的野心，而被送上旅途的民族。藉由這些非洲神明的故事，逐步朝重塑世界邁進。

此外，「美人魚與奇蹟」展覽中也可見到巴西藝術家路易斯．卡洛斯（Luis Carlos，1944-1998）的紙雕美人魚作品。展期即日起至9月21日。

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