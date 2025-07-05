【藝術文化】南院無人機水舞展演 江戶浮世繪穿越時空

故宮南院今晚無人機水舞表演結合國際大展「江戶浮世之美」。（故宮南院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年逢故宮百年院慶，南部院區迎接暑假第1個週末到來，今天晚間7點半上演結合無人機展演的水舞燈光秀，呈現日本浮世繪〈富嶽36景 ：神奈川沖浪裏〉等多幅經典作品，將江戶浮世繪的魅力，以水舞、燈光與無人機交織呈現，帶領觀眾穿越時空，走入江戶百景的幻想世界。

無人機展演王羲之的書法字「平安」。（故宮南院提供）

南院結合國際大展「江戶浮世之美」的無人機水舞燈光展演，前晚先行預演，讓搶先觀看的民眾驚呼連連，直說「太美了」。

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今晚7點半，水舞燈光及無人機展演「江戶浮世之美」主題，包括日本浮世繪史上經典、廣為人知的葛飾北齋作品〈富嶽36景 ：神奈川沖浪裏〉展現人與自然之間的張力與敬畏、歌川國芳經典畫作〈相馬的古內裏〉的骷髏人形、〈流行貓戲圖〉描繪一群身穿和服、踏街而行的「貓人」等作品。

此外，還有晉代書法家王羲之的墨寶《平安何如奉橘三帖》中的「平安」二字，這是王羲之千年前寫給兄弟的一封信，報聲平安，傳遞關懷，也被譽為書法史上最美、最動人的「平安」。

無人機壓軸展演，在璀璨夜空中將呈現「2026台灣燈會」，預告2026年的台灣燈會將於嘉義縣盛大登場。

南院表示，暑假起推出的水舞、燈光展演展期至10月12日，展演時間為每週二至週日，一天共計20場展演，其中，今晚及10月11日晚上7點半特別結合無人機展演；10月6日逢中秋節加演。

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