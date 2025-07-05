【藝術文化】首屆台灣國際兒少書展9月登場 暖身活動陸續推出

「台灣國際兒少書展」暖身接力活動陸續登場，透過不同創作與體驗感受閱讀與民俗文化的連結。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「2025年第1屆台灣國際兒少書展」將於9月18至21日在台中國際展覽館登場，以「跨越城市，閱讀無界」為主題，並選定台中市為主題城市，規畫童書主題館、台灣漫畫專區、繪本故事館、得獎作品展示館及主題城市館等6大展區，邀請全台多家出版社參展，打造台灣首屆專屬兒少的閱讀盛會。

台灣國際兒少書展暖身系列活動第2場在台中中央書局舉行，透過繪本與書展布置，打開閱讀與生活之間的想像。（文化部提供）

為預熱展覽，文化部自6月至8月底推出書展暖身系列活動，串聯台中20間在地書店、圖書館與藝文空間，共同策畫20場主題活動。活動以4大主題開展，包括「用語言打開閱讀之門」、「青春書寫中」、「故事無邊界」及「書架即風景」。

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「用語言打開閱讀之門」從客語繪本、媽祖版印手作到手語繪本劇場，探索語言與文化的多元性；出版人鄭清鴻策畫「讓小王子講台語」朗讀會，結合文學與語言再生；布農族作家乜寇．索克魯曼與插畫家貓魚則以山林神話繪本展現族群記憶。

「青春書寫中」邀集作家劉克襄、吳曉樂、盧建彰及出版人巫維珍，探討青少年的閱讀與面對家庭、社群等心理歷程；「故事無邊界」則結合桌遊、戲劇、黑洞科學等，提升閱讀參與感；「書架即風景」從生活出發，將書店與城市街角變成閱讀的延伸地景。

文化部說明，書展與系列活動皆在擴展兒童與青少年的閱讀創意與文化認同，打造友善閱讀城市，邀請大小朋友一同參與閱讀無界的城市冒險。

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