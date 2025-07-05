自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】首屆台灣國際兒少書展9月登場 暖身活動陸續推出

2025/07/05 05:30

「台灣國際兒少書展」暖身接力活動陸續登場，透過不同創作與體驗感受閱讀與民俗文化的連結。（文化部提供）「台灣國際兒少書展」暖身接力活動陸續登場，透過不同創作與體驗感受閱讀與民俗文化的連結。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「2025年第1屆台灣國際兒少書展」將於9月18至21日在台中國際展覽館登場，以「跨越城市，閱讀無界」為主題，並選定台中市為主題城市，規畫童書主題館、台灣漫畫專區、繪本故事館、得獎作品展示館及主題城市館等6大展區，邀請全台多家出版社參展，打造台灣首屆專屬兒少的閱讀盛會。

台灣國際兒少書展暖身系列活動第2場在台中中央書局舉行，透過繪本與書展布置，打開閱讀與生活之間的想像。（文化部提供）台灣國際兒少書展暖身系列活動第2場在台中中央書局舉行，透過繪本與書展布置，打開閱讀與生活之間的想像。（文化部提供）

為預熱展覽，文化部自6月至8月底推出書展暖身系列活動，串聯台中20間在地書店、圖書館與藝文空間，共同策畫20場主題活動。活動以4大主題開展，包括「用語言打開閱讀之門」、「青春書寫中」、「故事無邊界」及「書架即風景」。

「用語言打開閱讀之門」從客語繪本、媽祖版印手作到手語繪本劇場，探索語言與文化的多元性；出版人鄭清鴻策畫「讓小王子講台語」朗讀會，結合文學與語言再生；布農族作家乜寇．索克魯曼與插畫家貓魚則以山林神話繪本展現族群記憶。

「青春書寫中」邀集作家劉克襄、吳曉樂、盧建彰及出版人巫維珍，探討青少年的閱讀與面對家庭、社群等心理歷程；「故事無邊界」則結合桌遊、戲劇、黑洞科學等，提升閱讀參與感；「書架即風景」從生活出發，將書店與城市街角變成閱讀的延伸地景。

文化部說明，書展與系列活動皆在擴展兒童與青少年的閱讀創意與文化認同，打造友善閱讀城市，邀請大小朋友一同參與閱讀無界的城市冒險。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應