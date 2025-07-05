【藝術文化】紙風車文教基金會獲第1屆台北戲劇獎特別貢獻獎

紙風車368兒童藝術工程演出現場總充滿繽紛裝置與歡樂氛圍，已成為全台孩子們難忘的文化記憶之一。（北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市政府文化局主辦的第1屆台北戲劇獎，昨（4）日公布「特別貢獻獎」得主為財團法人紙風車文教基金會。典禮將於7月7日在台北表演藝術中心舉行，表揚劇場領域具有特殊貢獻與成就的個人與團隊。

紙風車文教基金會與RC文化藝術基金會推動「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，開著藝術卡車全台巡演，讓偏鄉孩子也能感受劇場魅力。（北市文化局提供）

文化局表示，紙風車自1992年成立至今，已創作312齣戲劇作品、演出超過6600場，累積吸引超過1475萬名觀眾，在台灣每兩人就有一人曾看過他們的演出。創團初期以舞台創作為主，包括「十二生肖系列」、原創角色「巫頂」等皆廣受大小觀眾喜愛，並曾連續5年奪得國家戲劇院票房冠軍。2006年起，紙風車跳脫劇場框架，啟動《紙風車319鄉村兒童藝術工程》，走遍台灣每一個鄉鎮，讓無法進劇場的孩子也能欣賞專業演出。2013年更擴大為《紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程》，至今獲得超過1.5萬名志工投入行動，3500位企業家發起募資，並募集到17萬筆小額捐款，展現全民藝術參與的力量。

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近年，紙風車亦攜手RC文化藝術基金會推動《紙風車台灣鄉村卡車藝術工程》，10年間與24個表演藝術團隊合作，開著藝術卡車走訪半個台灣，讓演出不再受限於劇場舞台。《紙風車青少年反毒戲劇工程》更深入全國799所國中、241所國小，以戲劇建立反毒教育的社會防線。

文化局指出，本屆特別貢獻獎除由「看戲觀察團」提名，亦開放社會推薦，藉此從不同視角肯定劇場的公共價值。紙風車將藝術推廣到台灣各個角落，不僅推動表演藝術，也以行動擘劃出文化與社會共融的願景，獲獎實至名歸。

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