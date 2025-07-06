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【藝術文化】百大文化基地首航 李遠邀陸小芬帶路遊澎湖

2025/07/06 05:30

李遠（左）與陸小芬重返昔日《桂花巷》電影拍攝的場景。（記者凌美雪攝）李遠（左）與陸小芬重返昔日《桂花巷》電影拍攝的場景。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／澎湖報導〕文化部首辦「百大文化基地」評選，今年共選出110個，自5月發表以來，已與各地方政府聯手推出83條主題遊程。此外，文化部還規畫推出20條「名人帶路」行程，首發踩線團由文化部長李遠自告奮勇，以作家「小野」身分邀請與澎湖有深厚淵源的影后陸小芬，於昨（5）日共同探訪澎湖的文化基地。

沿菊書店負責人高世澤（中），為李遠與陸小芬介紹書店的特色。（記者凌美雪攝）沿菊書店負責人高世澤（中），為李遠與陸小芬介紹書店的特色。（記者凌美雪攝）

澎湖今年共有5個場域入選百大文化基地，分別是望安花宅聚落、蔡廷蘭進士第、龜壁港社、沿菊書店及離島出走。李遠表示，澎湖有豐富的自然人文生態，也是許多知名電影的取景勝地，因此，學生物又拍過電影的他，就決定邀請陸小芬同行，因為她擔綱女主角的《桂花巷》，就是李遠在中影時親自洽談小說版權、改編拍攝的電影。

必須搭船跨島的望安花宅聚落，至今仍保留許多結構完整的建築群。（記者凌美雪攝）必須搭船跨島的望安花宅聚落，至今仍保留許多結構完整的建築群。（記者凌美雪攝）

2人原訂以2日行程全部探訪一遍，因颱風來擾，被迫全部濃縮到1天，最終只能完成4個點。不過，行程中特別額外加入《桂花巷》拍攝裹腳場景的「菓葉村許氏古厝」，讓時隔近40年首次重返電影場景的陸小芬感動說道：「舊時回憶都湧上心頭。」

李遠與陸小芬一見面，屬於電影的話題就談不完，陸小芬說，她的演戲生涯在澎湖拍過4部電影，每拍一部片都要住上2個月，「澎湖就好像是我的第二個故鄉」，尤其《沒卵頭家》的黃槿（菓葉樹）、湛藍的海、古樸的古厝，多數在望安花宅聚落拍攝，雖然已過了那麼久，仍有一種很親很親的感覺，就像回家一樣。

蔡廷蘭進士第是澎湖唯一的進士宅第，在地稱為「海上科名第一家」，百餘年的宅第經整修後在102年開放參觀。李遠及陸小芬在此體驗澎湖特有的「菜繭」，做為冬至拜拜的主要祭品，通常做成元寶造型，也可以捏成「雞母狗仔」的可愛造型，現在成為大家全年都可體驗的熱門活動。

兩人緊接著參訪社造常勝軍龜壁港社，擁有近400年歷史的社區保有許多傳統農作生活樣貌，社區也提供發糞塗牆牛屎餅、石磨米漿、牛車漫遊、搭乘小火車的體驗。澎湖的太陽炙熱、風也大，婦女有「包頭巾」的傳統，李遠及陸小芬在社區媽媽協助下，臉也包上特別製作的毛巾布，再加上斗笠，讓大家笑說簡直是「蒙面俠」，然後蒙著面在大太陽底下學習傳統的「魚灶海沙炒土豆」，充滿趣味。

兩人最後拜訪了一開始以社造、文化紀錄保存為主的沿菊書店，因應獨立書店復合經營趨勢，沿菊特別以兩個獨立空間區分為書店，以及咖啡飲品、地方創生空間，使閱讀與交流間互不影響。書店中特別設計一面「詩島」牆，來到書店裡的人可以寫下一首詩，陸小芬寫下了「澎湖是我第二個家」，李遠則回憶起他在大學唸生物系時，來到澎湖採集海星，牽起他與澎湖的情緣，「想念澎湖，也想念海星……」。

至於因為天氣因素而無法成行的離島出走，不僅透過特色工作坊與在地鄉親和民眾一起把魚灶蓋回來，為了保存漁獲的煮魚炊煙也重新在村莊裡升起。備有多條特色遊程，天氣好時，可以帶著遊客親自下海，在潮間帶認識包含活化石「鱟」復育基地等的海洋生態，以及堆疊咾咕石修復石滬。

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