自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】張碩尹攜手爆炸理論SXSW獲獎作品 回台展至7/20

2025/07/06 05:30

展場地面標示出等比例的住家平面圖，包括廚房（KITCHEN）、客廳（LIVING ROOM）、臥室（BEDROOM）與廁所（TOILET）等4大區塊，建構沉浸式觀展體驗。（記者董柏廷攝）展場地面標示出等比例的住家平面圖，包括廚房（KITCHEN）、客廳（LIVING ROOM）、臥室（BEDROOM）與廁所（TOILET）等4大區塊，建構沉浸式觀展體驗。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共同製作的互動展覽《Proof As If Proof Were Needed》，今年初在美國西南偏南藝術節（SXSW）混合實境競賽中榮獲評審團特別獎，呈現一場科技與情感交織的沉浸式體驗。即日起至7月20日，於台北數位藝術中心展出。

《Proof As If Proof Were Needed》由藝術家張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共同主導，歷經一年半共同開發與製作，影片由蔡弦剛執導，夏騰宏與柯念萱主演，故事圍繞一段在災難中破碎的婚姻。展場中以地面標示出等比例的住家平面圖，包括廚房（KITCHEN）、客廳（LIVING ROOM）、臥室（BEDROOM）與廁所（TOILET）4大區塊。當觀眾進入這些「空間」並移動腳步，AI系統會偵測所在區域與人數變化，進而觸發該區所對應的劇情片段。劇情因此隨著觀眾流動推進，拼湊出這段關係的生活痕跡，呈現一種非線性、多角度的觀看體驗。

有趣的是，大螢幕投射內容常讓觀眾感受到情緒上的迷惘與孤獨，然而為了揭示不同劇情，觀眾彼此間的移動與互動，卻促成現場意料之外的人際連結。

作品的結構刻意模糊傳統敘事邏輯，將主導權交給觀眾，觀眾的存在與行動成為作品存續的關鍵。藝術家並未明言發生了什麼，而是著重於營造情緒氛圍，讓參與者在片段與空白中自由連結、詮釋，形成各自對「家」與「情感斷裂」的理解與反思。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應