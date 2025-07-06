【藝術文化】張碩尹攜手爆炸理論SXSW獲獎作品 回台展至7/20

展場地面標示出等比例的住家平面圖，包括廚房（KITCHEN）、客廳（LIVING ROOM）、臥室（BEDROOM）與廁所（TOILET）等4大區塊，建構沉浸式觀展體驗。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共同製作的互動展覽《Proof As If Proof Were Needed》，今年初在美國西南偏南藝術節（SXSW）混合實境競賽中榮獲評審團特別獎，呈現一場科技與情感交織的沉浸式體驗。即日起至7月20日，於台北數位藝術中心展出。

《Proof As If Proof Were Needed》由藝術家張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共同主導，歷經一年半共同開發與製作，影片由蔡弦剛執導，夏騰宏與柯念萱主演，故事圍繞一段在災難中破碎的婚姻。展場中以地面標示出等比例的住家平面圖，包括廚房（KITCHEN）、客廳（LIVING ROOM）、臥室（BEDROOM）與廁所（TOILET）4大區塊。當觀眾進入這些「空間」並移動腳步，AI系統會偵測所在區域與人數變化，進而觸發該區所對應的劇情片段。劇情因此隨著觀眾流動推進，拼湊出這段關係的生活痕跡，呈現一種非線性、多角度的觀看體驗。

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有趣的是，大螢幕投射內容常讓觀眾感受到情緒上的迷惘與孤獨，然而為了揭示不同劇情，觀眾彼此間的移動與互動，卻促成現場意料之外的人際連結。

作品的結構刻意模糊傳統敘事邏輯，將主導權交給觀眾，觀眾的存在與行動成為作品存續的關鍵。藝術家並未明言發生了什麼，而是著重於營造情緒氛圍，讓參與者在片段與空白中自由連結、詮釋，形成各自對「家」與「情感斷裂」的理解與反思。

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