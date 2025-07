【藝術文化】張碩尹攜手爆炸理論SXSW獲獎作品 回台展至7/20

展場地面標示出等比例的住家平面圖,包括廚房(KITCHEN)、客廳(LIVING ROOM)、臥室(BEDROOM)與廁所(TOILET)等4大區塊,建構沉浸式觀展體驗。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷/台北報導〕由張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論(Blast Theory)共同製作的互動展覽《Proof As If Proof Were Needed》,今年初在美國西南偏南藝術節(SXSW)混合實境競賽中榮獲評審團特別獎,呈現一場科技與情感交織的沉浸式體驗。即日起至7月20日,於台北數位藝術中心展出。

《Proof As If Proof Were Needed》由藝術家張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論(Blast Theory)共同主導,歷經一年半共同開發與製作,影片由蔡弦剛執導,夏騰宏與柯念萱主演,故事圍繞一段在災難中破碎的婚姻。展場中以地面標示出等比例的住家平面圖,包括廚房(KITCHEN)、客廳(LIVING ROOM)、臥室(BEDROOM)與廁所(TOILET)4大區塊。當觀眾進入這些「空間」並移動腳步,AI系統會偵測所在區域與人數變化,進而觸發該區所對應的劇情片段。劇情因此隨著觀眾流動推進,拼湊出這段關係的生活痕跡,呈現一種非線性、多角度的觀看體驗。

有趣的是,大螢幕投射內容常讓觀眾感受到情緒上的迷惘與孤獨,然而為了揭示不同劇情,觀眾彼此間的移動與互動,卻促成現場意料之外的人際連結。

作品的結構刻意模糊傳統敘事邏輯,將主導權交給觀眾,觀眾的存在與行動成為作品存續的關鍵。藝術家並未明言發生了什麼,而是著重於營造情緒氛圍,讓參與者在片段與空白中自由連結、詮釋,形成各自對「家」與「情感斷裂」的理解與反思。

