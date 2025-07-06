【家庭plus．徵文大拼盤】腦波弱 找快樂

圖／Hungtheart

人都有腦波弱的時候，只要有自知之明，欣然接受或懂得抵抗，開心就好……

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〈我就想變瘦〉減重訊息 來者不拒

文／Miss Wu（台南市）

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身為女性，我很早就發現自己對化妝、醫美毫無興趣。即便如此，對於外表，我仍有所憧憬，只要看到「減肥」訊息、聽到「變瘦」祕訣，就會讓我心思動搖、躍躍欲試。

維持體重，最重要的就是吃進去的東西了。減醣社團、減脂群組我都加入過，各種211飲食、168斷食我也略知一二。看到部落客分享的餐點，每每激起我的烹飪魂，忍不住照著依樣畫葫蘆一番，文章都說愈吃愈瘦，多令人心動啊！

除了少吃，當然要多動。運動要找容易持續的才會有效果，因此我把飛輪車放在電視機旁邊，打算邊看電視邊踩個幾公里。又聽說跳繩可以在短時間之內消耗大量卡路里，不猶豫，立刻買起來。朋友推崇的健走燃脂，簡單易行，每天晚餐後我就準時前往公園報到。

為了體態，效法神農氏嘗遍百草也無怨無悔，至於成效嘛，說穿了我終究是個缺乏毅力的中年女子，迷你裙仍在前方等著我。

說我腦波弱？我承認，或許等我成為自己想要的樣子，抵擋俯拾皆是的減重訊息，就不再是難事了。

〈買一個希望〉顯瘦魔咒 自動臣服

文／ABBY（台中市）

我承認我是一個腦波極弱的消費者。只要店員說：「這件穿起來真的超！顯！瘦！」我立刻像被催眠一樣點頭掏卡，內心激動到彷彿已經瘦了5公斤。哪怕那件衣服現在根本穿不下，也會理直氣壯告訴自己：「等瘦下來就可以穿了，這叫預知性投資。」

網路上的部落客、穿搭KOL只要在圖文中附上一句：「這件真的讓人看起來小一號」，我腦袋裡的理智線就瞬間熔斷。明明自己也知道人家那九頭身比例，才是顯瘦的真正原因，但我寧願相信是衣服的魔法。

於是衣櫃裡堆滿了這些「顯瘦」的衣服，有些甚至還掛著吊牌，一件也沒穿過。它們像是一種靜默的提醒：你買的不是衣服，是一個「終將瘦下來」的幻想。

但後來我終於慢慢明白了一件事：沒有變瘦，穿什麼都不會真的顯瘦。那些說「顯瘦」的話，其實不是謊言，而是放大了我們最想相信的那一部分。真正的顯瘦不是剪裁、不是布料、不是修圖濾鏡，而是你真的，瘦了。

等真正瘦下來的那天，不需要「顯瘦」，穿什麼都會好看。

〈為了買而買〉 一聽限量贈品 手刀下單

文／小白喵（台北市）

零售通路行銷手法愈來愈多，幾乎每個月都會有購物特賣、折扣和滿額好禮。腦波弱的我常常被誘惑的文字、話術吸引。像母親節檔期，就是每年我化妝品、保養品備庫存的時候。

下定決心出門絕對不買多餘的東西，但櫃姐一說：「加點錢再買一個XXX，就達門檻，會送妳活動限量贈品好禮喔！」聽到關鍵字「限量贈品」，我立刻加購。有時候會等到大包小包、要回家提不動了，才後悔買了一堆不適合的東西，換了幾乎沒有用的贈品。網路購物也是這樣，只要看到有限量贈品就立刻下單。

這麼多年來已累積不少鍋碗瓢盆和小家電。當初家人笑稱那些放在我床底下的贈品，像是在存嫁妝一樣。結婚後的確不少東西派上用場，但也很多像廢物，裝箱堆放在倉庫，結婚數年從未開封。

現在一旦碰上促銷，會告訴自己不要耳根子軟被說服，不然就乾脆不看、不逛街，或想著一堆用不完、過期待丟的化妝品、保養品。希望不再失去理智，以後只買需要而不是想要的東西了。

〈媽媽式購物〉人人+1 當然不落人後

文／Chun（新北市）

以前網購前都會比價猶豫，三思而後行。自從生了孩子後，只要媽媽群組一傳來團購訊息，我的理智線就自動斷線。

「人體工學書桌+1」、「護眼檯燈+1」，就連一盒鉛筆，只要寫著「團購甜甜價」、「最後一波」、「限量贈品」這些關鍵字，我的小手指就會默默點下「結帳」。

明明有時並不是那麼急需，但看到群組內媽媽們的熱烈推薦：「這個超好用！推爆！」、「我家小孩愛不釋手！」、「這價格外面買不到！」這些話瞬間擊中我脆弱的購物神經。腦波弱的我就會立刻說服自己：這是為孩子好，買就對了！

雖然偶爾會反省一下自己買太快，但看著孩子開心地用新畫筆塗鴉，或坐在新書桌前專心看書，內心又被療癒了。默默接受了這種「媽媽式購物」。是衝動購物？還是媽媽的浪漫？哈，先不管了，孩子的成長只有一次，媽媽的快樂，也值得被善待。

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