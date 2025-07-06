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【藝週末．藝文觀點】我們用什麼姿態在威尼斯被看見？─2025威尼斯建築雙年展「台灣館」提問

2025/07/06 05:30

展廳另一端模擬台灣廟宇中常見的「光明燈牆」，並有台灣圖騰。展廳另一端模擬台灣廟宇中常見的「光明燈牆」，並有台灣圖騰。

文．攝影／記者董柏廷

光明燈牆安座近900尊媽祖像。光明燈牆安座近900尊媽祖像。

第19屆威尼斯建築雙年展於5月10日揭幕，本屆大會以「智慧．自然．人工．集體（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.）」為主題，由義大利建築學者卡洛．拉蒂（Carlo Ratti）策展，企圖透過其新造複合詞「Intelligens」，結合intelligence（智慧）與gens（人群）重新定義智慧的多重樣貌。

象徵台灣地形的蜂巢紙裝置，微光隨紙縫流動，隱喻地景記憶。象徵台灣地形的蜂巢紙裝置，微光隨紙縫流動，隱喻地景記憶。

台灣館以「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」為題，由國立台灣美術館主辦、國立成功大學建築團隊策畫，在威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出，以島嶼為核心，回應深陷氣候危機與地緣轉變的全球建築現場。

「大員與威尼斯」以街道規畫，體現島嶼以及共和國的智慧。「大員與威尼斯」以街道規畫，體現島嶼以及共和國的智慧。

建築，不止於信仰：從速度與晶片出發的島嶼提問

「大員與威尼斯」裝置可以將街道的內外翻轉，比對台南典型街區與威尼斯街道的異同。「大員與威尼斯」裝置可以將街道的內外翻轉，比對台南典型街區與威尼斯街道的異同。

在「信仰」與「無信仰」的二元張力之間，策展團隊援引東方哲學與美國藝術家羅伯特．史密森的「NON-site」概念，透過台灣脈絡中的地景變化、科技信仰與資源議題，建構一套空間思辨體系。策展人薛承倫認為，台灣的空間治理，潛藏著一種無形卻深刻的集體信仰：「高速、科技、效率」，既是國力的象徵，也是環境失衡的源頭。展覽由此出發，劃分為3大子題：

「隱匿的啟示」以台北車站為研究背景，探討車站與城市空間議題。「隱匿的啟示」以台北車站為研究背景，探討車站與城市空間議題。

1.效率／[無]高速度信仰：檢視高速鐵路如何重塑西部走廊為都市連帶，同時引發能源負載與熱島效應。

「邊界彈性」以台南鐵路地下化為研究對象，探都市未來願景。「邊界彈性」以台南鐵路地下化為研究對象，探都市未來願景。

2.科技／[無]晶片信仰：從七股濕地切入，探討太陽能板下的土地爭議與生態消逝，折射出所謂綠能政策的代價。

「Old Town-[Railway Station]-Science Part」以台南400年間都市發展、國家政策和城市多樣性等，分析台南公共空間的變遷。「Old Town-[Railway Station]-Science Part」以台南400年間都市發展、國家政策和城市多樣性等，分析台南公共空間的變遷。

3.控制／[無]感知－運動信仰：關注日常生活中人與空間、身體與感官的微觀權力關係，如何在都市發展壓力下逐步退位。

立陶宛館《Archi／Tree／tecture》，重尋建築的精神倫理。立陶宛館《Archi／Tree／tecture》，重尋建築的精神倫理。

這些命題非為批判而設，而是期望鬆動單一敘事，召喚來自邊緣、更具韌性的集體智慧，同時，思考在全球危機下，如何以「台灣經驗」回應時代的幽微震動。

丹麥館《Build of Site》，以展館的修繕行動為展覽主體。丹麥館《Build of Site》，以展館的修繕行動為展覽主體。

展場設計：島—群島—半島之間的身體感

聚焦材料、能源、勞動、廢棄物、排放等議題。圖為透過廢棄物建置的兩根巨大柱體。聚焦材料、能源、勞動、廢棄物、排放等議題。圖為透過廢棄物建置的兩根巨大柱體。

展覽規畫出環狀動線，觀者進入展場首先看見位於中央的「科技島」，其以象徵台灣地形的蜂巢紙裝置，微光隨紙縫流動，點亮隱喻性的地景記憶。中央島上方，懸吊著電子紙螢幕輪播台灣地景影像，展現科技與地貌的共構張力。

北歐館《Industry Muscle》，以身體感覺解構現代建築。北歐館《Industry Muscle》，以身體感覺解構現代建築。

沿著「島」的周圍，17組研究模型與文獻手冊化作「群島」，展示著包括能源政策、都市規畫、生態回復等在地案例研究，而展場的另一端設有安放近900尊媽祖像的「光明燈牆」，在地景與人文、信仰與批判之間，建構一座靜謐卻充滿象徵張力的觀照之窗。

日本館《In-Between》，企圖在人與機器之間找到主體性。日本館《In-Between》，企圖在人與機器之間找到主體性。

此外，更同步播放導演江松長的紀錄短片《金門》，由導演自身台美雙重身分出發，凝視金門地理與政治的多重邊界。江松長提到：「金門之於台灣，如我之於世界。」由此片做為展覽的影像延伸，也讓觀者從空間與影像雙軸並進，思考台灣如何面對一個漂蕩且無解的現實格局。

埃及館《Let’s Grasp the Mirage》，以「綠洲」與「海市蜃樓」為隱喻。埃及館《Let’s Grasp the Mirage》，以「綠洲」與「海市蜃樓」為隱喻。

學者觀點交鋒：台灣館的邊界辯論

「科技島」以電子紙閃現台灣地景影像，藉此突顯半導體產業對台灣景觀的影響。「科技島」以電子紙閃現台灣地景影像，藉此突顯半導體產業對台灣景觀的影響。

然而，「[無]信仰」超越建築成果的策展視角，在台灣建築圈內引發討論。其中，幾名學者分別對台灣館的策展定位、專業代表性與教育參與皆於臉書提出不同評價。

王增榮臉書一句「是學生習作展的一種嗎？」暗指本屆展覽的專業深度與完成度不足，直言其品質未達國家館之標準。這樣的質疑，其實也反映部分業界對「國家代表性」始終存在的高度警戒與期待。

阮慶岳則轉發王增榮評論，補充指出：「（威尼斯建築雙年展台灣館）遠離建築專業界的關注視野，被譏笑淪為學生作品展，其實也離事實不遠。讓年年不同的團隊面臨各種不熟悉的風險與挑戰，經費又往往難以支持有心好好製作的建築觀念展品，只能以現成的模型、影像去擺設，難以引發威尼斯當地任何討論與注意。」他點出國內機制的雙重落差──北美館負責的藝術雙年展擁有更多資源與曝光，而國美館接手的建築雙年展則長期邊緣，形成制度性冷落，難以吸引主流建築圈參與，導致作品專業性與結構支持雙重受限。

不過，亦有建築系教授認為，威尼斯建築雙年展從來不只是展示「成熟建築」，而是一個提出問題、引發討論的平台。策展人卡洛．拉蒂本身即為學界代表，其軍火庫展區亦有大量學生研究作品，美國館、西班牙館更曾由大學團隊直接策展，反映全球建築展已邁向教育參與和以集體智慧為導向的新路徑。面對全球環境危機與科技進展，建築的角色不再只是創造形體的藝術家，而是「系統關係的設計者」，其提問的起點往往來自教育場域。

小結：從邊緣出發的中心辯證

此次建築學者之間的爭辯，不妨視為一次對台灣建築策展與文化制度的共同診斷：王增榮點出對展覽「可見度」與「專業性」的焦慮，阮慶岳觸及制度分配與文化場域的結構性失衡，建築系教授主張以教育做為策展的創造能量與思想突破口。雖意見不同，卻共同指出「台灣館如何代表台灣」這件事，仍待一次更深層的制度性辯論與文化共識。

回望本屆台灣館，策展團隊並未選擇大師或地標性作品，而是回到地景、能源、日常感知的微觀層次，用提問替代宣示、用「無」召喚出另一種存在方式。這種策略或許無法立即博得傳統建築圈的掌聲，但在威尼斯這樣的國際平台上，卻能以更柔軟、更辯證的方式呈現台灣的處境與行動的智慧。我們或許正身處一個無法清晰自證的時代，但也因此，更需要透過建築、影像與對話，不斷釐清「我們是誰」，以及願意成為什麼樣的共同體？

國家館精選範例

以下精選幾座國家館回應大會主題。他山之石，或可攻玉：

◆立陶宛館｜《Archi／Tree／tecture》：重尋建築的精神倫理

以一株被連根拔起的樹樁開場，象徵高速現代化與自然斷裂的精神創傷。展覽呈現從20世紀末至今，以自然為靈感的建築模型與設計概念，強調建築不只是形式與功能，更應回應自然的倫理呼喚，對應大會中「Natural」與「Collective」的面向。

◆丹麥館｜《Build of Site》：建築就是展覽

丹麥展館不新增展品，而以展館中的修繕行動為展覽主體，藉由直接呈現勞動現場，凸顯建築本質不只是空間產出，更是一種關係性的持續實踐。這種「展覽即建築、建築即行動」的策展策略，正面回應大會對「Collective」與「Natural」智慧的召喚。

◆西班牙館｜《Internalities》：從「外部性」走向「內部性」

西班牙館以「內部性」（Internalities）為策展主軸，批判建築產業對跨洲資源的依賴，並提出地方化、低碳化的實踐策略。展覽聚焦於五大軸線：材料、能源、勞動、廢棄物、排放，由建築師與攝影師組成小組，深描西班牙各地案例，進一步提出並回應「Natural」與「Collective」的追問。

◆北歐館｜《Industry Muscle》：以身體解構現代建築

表演藝術家Teo Ala-Ruona透過系列現場演出，批判現代建築在化石能源文化與性別宰制中的角色。作品融合建築裝置與肉身實踐，挑戰空間與權力的傳統分配關係，具高度批判性地回應「Natural」與「Collective」的可能性。

◆日本館｜《In-Between》：在人與機器之間找到主體性

從日本哲學中的「間（ま，ma）」出發，不談AI工具的強大，而是將智慧視為人機對話間產生的張力與空間。展覽邀請觀眾參與「與建築對話」的模擬過程，反思建築是否仍屬於人類的創造？或正轉向機器主導的演化？藉此回應大會中對「Artificial」與「Collective」的提問。

◆埃及館｜《Let’s Grasp the Mirage》：在失衡中追尋永續的智慧

展覽以「綠洲」與「海市蜃樓」為隱喻，設計出一場寓言式的互動遊戲。觀眾需將象徵「保存」與「開發」的積木擺上大型平衡托盤，在不斷變動的光影與聲響中體驗微妙的決策過程。其象徵全球永續發展中，理想與現實之間的拉扯，提出永續並非既定目標，而是一場需共同參與的過程，回應「Collective」與「Natural」的複合命題。

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