【藝術文化】兩廳院鋼琴盛宴 艾馬爾、安斯涅、任奫燦、格斯坦10月起接力登台

挪威鋼琴名家萊夫．奧維．安斯涅。（Helge Hansen攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院將於今年下半年主辦4檔古典音樂節目，邀請國際鋼琴名家陸續登台，在台北國家音樂廳，以獨奏或協奏的形式演出，曲目橫跨巴洛克、古典、浪漫與現代，提供觀眾聆賞鋼琴藝術的多元樣貌。

韓國鋼琴家任奫燦。（Shin-joong Kim_MOC攝，兩廳院提供）

將率先登場的是10月12日，法國當代鋼琴巨擘皮耶-洛朗．艾馬爾（Pierre-Laurent Aimard）的鋼琴獨奏會。兩廳院表示，艾馬爾曾與梅湘、布列茲等當代作曲大師密切合作，並榮獲多項音樂大獎，擅長深具哲思的多元選曲，以無瑕的音色、細緻的詮釋，游刃於風格、時代之間，除為大眾開拓嶄新視野，他對鋼琴調音的吹毛求疵，在紀錄片《我為琴狂》裡表露無遺。

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俄裔美國鋼琴家基里爾．格斯坦。（Marco Borggreve攝，兩廳院提供）

此次艾馬爾將以匈牙利當代作曲家庫塔格的《遊戲》（Játékok）曲集做為演出主軸。這套曲集鼓勵演奏者以自由、直覺的方式來體驗彈奏，艾馬爾則將《遊戲》曲集穿插巴赫的《平均律鍵盤曲集》和舒伯特的蘭德勒舞曲，向觀眾展現橫跨3個時代的赤子之心。

法國當代鋼琴巨擘皮耶-洛朗．艾馬爾。（Marco Borggreve攝，兩廳院提供）

緊接著10月26日是7度獲留聲機大獎肯定的挪威鋼琴名家萊夫．奧維．安斯涅（Leif Ove Andsnes），睽違10年再登台，從李斯特奉獻虔誠與慰藉的樂聲，到貝多芬晚年昇華命運的第32號鋼琴奏鳴曲，又透過舒曼年輕時創作的《嘉年華》重返塵世，感受作曲家歌詠生命脈動的喜悅，安斯涅將帶領台灣樂迷踏上一段探索神性與人性的音樂旅程。

甫於上半年樂季攜手巴黎管弦樂團來台造成熱烈迴響的韓國鋼琴家任奫燦（Yunchan Lim），下半年將與義大利國寶級百年聖西西里亞管絃樂團合作，於11月25日再登台。任奫燦是范．克萊本國際鋼琴大賽有史以來最年輕的金獎得主，曾獲指揮大師瑪琳．艾索普稱讚「是極為罕見的藝術家，能自然地將深刻的音樂性與驚人的技巧結合在一起。」這次他將在作曲家拉威爾誕辰150週年之際，演繹受爵士音樂啟發的《G大調鋼琴協奏曲》。

將於12月22日壓軸登場的，是魯賓斯坦鋼琴大賽首獎得主俄裔美國鋼琴家基里爾．格斯坦（Kirill Gerstein），首次來台舉辦鋼琴獨奏會。他以技藝精湛、張弛有度，同時展現細膩內斂的風範廣受樂迷青睞；此次將為台灣樂迷獻上浪漫時期的鋼琴經典，包括李斯特《巡禮之年第2年：義大利》中，受文藝復興時期文學作品啟發的3首〈佩托拉克十四行詩〉與〈但丁詩篇讀後感 奏鳴曲風的幻想曲〉；以及布拉姆斯經典的《降E小調詼諧曲、《第3號鋼琴奏鳴曲》。

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