【藝術文化】2025亞爾國際攝影節登場 看見台灣原住民的當代表述

魯凱族耆老包達夫手持部落中象徵最高榮譽的百合花頭飾，他在部落中備受尊崇，被稱為「獵王」。（林彥廷攝，報導者提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部駐法國台灣文化中心與法國Manuel Rivera-Ortiz基金會（MRO）合作策畫的「2025年第56屆亞爾國際攝影節」台灣展區，將於7月7日至10月5日於法國亞爾登場，精選《報導者》原住民紀實攝影、Discovery頻道《台灣部落寶藏》影像紀錄，以及導演陳潔瑤短片《男孩奇幻夜》，呈現台灣原住民族文化在影像與信仰之間的當代表述。

金馬導演陳潔瑤短片作品《男孩奇幻夜》劇照。（陳潔瑤提供）

巴文中心主任胡晴舫指出，此次展出為台灣首度以文字內容結合紀實攝影、紀錄片與短片形式，深入描繪原住民族與祖靈、土地與文化的深層連結。這不僅提升國際觀眾對台灣影像藝術的理解與關注，也展現影像在文化傳承與歷史記錄上的力量。

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亞爾國際攝影節自1970年創辦，是全球最具指標性的攝影藝術展。今年主題為「不羈的影像」（Images indociles），靈感來自法國詩人暨哲學家Édouard Glissant，呼應攝影做為社會見證與文化抵抗工具的多重角色，展覽橫跨澳洲、拉丁美洲、加勒比海與歐洲等地，聚焦原住民議題、新聞自由與歷史正義。

台灣展區以「記憶流動：台灣原住民族的當代回聲」為子題，展出《報導者》關注伊達邵族、西拉雅族與魯凱族等部落議題的紀實攝影，反映原住民族正名運動、文化保存與土地權益等現況；另有原住民族委員會與Discovery頻道共同製作的紀錄片《臺灣部落寶藏》，透過實境拍攝與深度訪談，展現生活與信仰交織的文化風貌；另同步放映金馬導演陳潔瑤取材自泰雅族祖靈信仰之短片《男孩奇幻夜》，以詩意影像與神話敘事交融方式，展現原住民族文化記憶的重構與再詮釋，該作甫獲2025年克萊蒙費宏國際短片影展「國際評審團特別提及獎」。

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