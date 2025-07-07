【藝術文化】搭捷運新北投支線 聽那卡西「月琴一直NOW」

捷運那卡西讓旅客近距離感受月琴演出。（新北投車站提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕新北投車站與台北捷運公司合作推出捷運那卡西「月琴一直NOW」，於暑期特定的週末假日，把不插電的月琴現場演出帶進捷運北投至新北投支線車廂，打造專屬北投的行動式音樂場景，讓觀眾在來回溫泉鄉的過程中，一邊看風景，一邊沉浸在台灣民謠的底蘊中。

7月限定的2場剛於上週末由「後山妹」與「北投兩蕊花」演出；接下來還有8月2日「烏白彈」、3日是「小翠＆野鶴」；8月底與9月初連續2個週末，則是配合「潮台北」活動的專場演出，分別是8月30日「阿錕＆凌峰」、31日「春春謠」、9月6日「張雅淳、鄭宜雰」、7日「hiokhun」。演出時間為當日的下午2點到6點，在第1或第3節車廂。

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「潮台北專場」透過全新編曲，結合CityPop、唸歌、合成器與東西方樂器等元素，為熟悉的民謠注入時代節奏，也預告即將登場的「台灣月琴民謠祭」，將於9月6日在北投展開。

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