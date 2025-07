【自由副刊】 吳佳駿／春與Van. － 2之1

圖◎郭鑒予

◎吳佳駿 圖◎郭鑒予

前陣子早晨醒來,有時會不知從哪裡(心裡吧)冒出,這樣一句話。Everything will be alright, right? Nothing can go wrong today. 每日,就突然,也不是故意想要有個儀式什麼的,就是,吃完早餐,洗完臉,或是那天第一次因為看到陽光在百葉窗上閃著而擁有太陽這個詞彙的瞬間,我的心裡便會響起這句話。然後,每個日子,我會完成沒有什麼大事的一天。系統沒有錯誤,沒有搞不清楚狀況的客戶,定時打卡上班,下班,搭上最後一班公車回到房間,打開裡頭的燈。放下包包,看到冰箱的門,伸手打開,裡頭有些壞掉的食物也有些還沒壞掉的食物。這時的我想起早上出門前的那句話,總會不由自主地告訴自己,嗯,果然,對啊,今天也沒什麼事,沒什麼好害怕的吧。只是,每當我對自己說完這句話時,心裡那個不知生長在何處的聲音便又會響起。

No, actually, everything has gone wrong already.

喉嚨吞下口水,蹲在冰箱前穩住沒有重心的軀幹,深吸一口氣。

right?

因為不太確定everything has gone wrong already這句話文法有沒有錯,我在休息時間遇到Van.時跟她說了這件事。Van.是我現在工作的酒店櫃台裡,英文最好的一位,她聽完後,說:「我也不知道耶,但聽得懂你想講什麼。」

「但我不知道那聲音想表達什麼到底。」

「你確定那不是你自己的聲音?」

「不是,是一個男聲,聲音遠比我好聽的。」

「真可怕。」她吸了一口炒麵便當的麵條:「這跟你最近睡不好也有些關係吧?」

「有啊。」我說:「但不知道怎麼辦。真的,完全不知道怎麼辦。」

「有藥吃嗎?」

「有,上次休假買了。但還是睡不太好。」

睡不著的情況,比這奇妙的英文聲音還要早出現,大約在三個不同客人對我大聲咆哮的下班後開始的。但我清楚,那不是原因。最嚴重時,就算加班到拖著累垮的身體躺上床去,睡著兩個小時後必定會醒來。從真夜四點,我一直閉著眼睛躺在床上深呼吸試圖再補一點睡眠,然而一直到中午接近,都完全無法睡去。只能拖著無比疲累的身體起床,再次準備去上班。

「這就是三十歲前的焦慮嗎?我覺得Everything has already gone wrong,指的就是我活到現在的人生啊。」身在二十九歲最後的時光,我躺在椅背上不禁自言自語。

「這我不知道,我還有一段時間才會三十歲。」

「Van.慘了,我總覺得妳以後會變成我現在的樣子。」我說。

「我也這麼覺得。」

Van.是我的負面好伙伴,我們一起站櫃台時,每當其中一人對應完麻煩的客訴,感覺到無比煩躁時,另一人總會適時地遞上美工刀過去。同為晚班的伙伴,當我全力快速地吃完便當回去睡覺時,Van.每天在下班後總會逗留在食堂一個人做飯,用那破破的IH爐和不知道哪一年的派遣留下來,快被煮到變梯形的平底鍋。也不是喜歡料理,Van.的料理水平中間偏下,但她總覺得,可能,有誰半夜會來食堂吧。所以就一直待在那裡,如果沒有人來,就滑手機,發IG摯友的限動,到真的不睡不行時,才去洗澡。

我和Van.同是冬天加入北海道一個大飯店的伙伴。初始交流不多,從進來後,這裡就只有滿天滿地的大雪。Van.是日本人,能對應的狀況很多,所以基本常駐在櫃台裡。我的日文遇到發怒的日本人會更激怒他們,所以有一半以上的時間,我可能是在車道入口指揮、行李寄存處,又或者,是提供迎賓飲料的吧檯裡。

第一天是零下四度,然後很快我就知道,那樣叫做天氣很好,可以穿一件外套就出門。零下十五度,出去站車道入口最好穿兩件外套以上,配上保護耳罩和面罩。零下二十五度,一定要換防寒靴,用全罩式的頭套。剎車的距離,和路面結冰與大雪的程度相關。注意保持和車輛的距離。

雖然只有自己一個人站在車道入口,但在這種短期打工的生活裡,所有人事物都像北海道會從馬路旁突然竄出來的鹿。車子跟鹿擦撞,如果還能移動,必定會肇逃,保險理賠很麻煩。所以要記得,跟所有的,車子、聲音、人,都要保持好安全的距離。

有一段時間,Van.和我是櫃台幾個人裡英文對應最多的兩個人。櫃台的工作是這樣的,大部分時間,你是在說著我們有多好,這間飯店有什麼設施、有什麼服務、如果遇到問題我們這裡都可以協助。而剩下的那一點時間,則是在說,我們有多不好,非常抱歉。水管爆了、選了中文教練課但教練不會講中文、房間太熱如果是你待得下去嗎?我是待得下去但,客人不行。所以,我們不斷地在對應,在為沒看到的現場道歉。對不起,不過,我們這裡什麼事都做不了。

或許是悲觀仔本來就容易把錯都歸在自己身上,我和Van.在適應謝罪這部分沒什麼問題,一開始困擾我們的反而,是要隨時保持百分之四十的微笑這件事。

服務業嘛。

我和Van.第一次長聊,是在某次下班後多喝了兩杯。不知道Van.的酒量不是個數,喝醉了的Van.跟我開始只用英文對話。我們講了政治,她是個對台灣和中國問題極度現實主義的人。我們講了客人,關於他們說的話,永遠都不能相信,是真的,我們幫不了,還是沒辦法;是假的,但我們能做些什麼,就做吧。真假完全沒差。我們講到了悲觀仔的愛情。關於我們都無法喜歡他人,而且,一旦他人說喜歡我,我們都會突然,很討厭很討厭,那個喜歡我的人。我們是那樣地討厭自己,討厭到,接受不了任何形式對我們的好,因為我們真的是爛到不可思議的人。我們也聊到,雖然在工作中,對不斷地道歉和鞠躬沒有什麼痛苦的感覺,但不知道為什麼,在一天連續謝罪四次,那種很嚴重的謝罪後,心總像突然空了一般。突然,沒有了情感。不會想笑也不會憤怒,不會反應。就是,空了,好像黑暗一般。

我知道Van.說的是什麼。那是譬如說,我站在櫃台前,明明隊伍裡還有客人在等待,但我就突然,眼睛只是盯著螢幕,什麼反應都沒有。又或者,是Van.的耳朵。她說,突然,對,所有的空洞都是突然的,她聽不到聲音了。客人說什麼,她聽不到,只能一直道歉。

「妳到底有沒有認真在聽我講話啊!」

客人的聲音響徹整個大廳,經理衝了出來,和Van.交換對應。

最像冬天那陣子的北海道,交通大亂。雪和風交織地砸向地表所有矗立之物,屋頂累積了過重的雪量,崩落到地面的聲音一次次嚇到大廳裡的小孩。所有列車和飛機全部停駛,所有人都被困在飯店裡出不去。大廳裡排起好長好長的隊,都是想叫計程車去機場或去札幌的人。Van.那幾天都在電腦前處理複雜的延長住宿和取消住宿,而我則是在大廳裡不斷地重複用中文和英文解釋目前的狀況。

「啊我回不去怎麼辦?」

「這裡是不是第一次下大雪?感覺你們什麼補救措施都沒有耶!」

「我的旅平險可以付多住的錢吧!」

「辛苦了!不過,難得同鄉,計程車可以偷偷讓我先搭嗎?」

「我知道下大雪你們也沒辦法,但這樣下去總不是辦法嘛!」

「我訂的網購怎麼還沒到?它寫今天下午耶!」

下班後,我站在Van.旁邊看著她做著一個禮拜分量的鬆餅。「我覺得很煩的是,」我說:「今天一整天,我只是一直回答,然後,一個問題也沒幫客人解決。」

「沒事的,到了明天,我們還是解決不了這些問題的。」Van.說。

「妳可以去發鬆餅給大家,讓客人可以不要那麼焦慮。」

「我不覺得客人會喜歡我做的鬆餅。」Van.說:「是說,我最近常夢到自己變成動物。」

「喔?什麼動物。」

「貓。」

「那妳在幹什麼?做為一隻貓。」

「我一樣站在櫃台前,看著那個系統畫面,客人給的名字或訂單編號都查不到。然後,我突然想到,一隻貓怎麼能不舔自己的手掌呢?於是,就在客人前開始舔自己的手掌。」

雖然不是鬆餅的鍋,應該是單純細菌感染,不過,後來那個晚上我吃了幾塊Van.做的鬆餅,很普通,不能拿去賣的那種。然後隔天我便生起大病,休息了快一個禮拜。等回去上班時,大雪已經停了。

(待續)

