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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 李柏欣／消散

2025/07/07 05:30

◎李柏欣◎李柏欣

◎李柏欣

養的雲漸漸大了

開始想要一個身體

我知道我最好帶它離開

遠離高地或者上升的氣流：

我最好帶著它消散

最好我是彗星或螢火蟲

最好我像霧不知所終

最好我填滿所有被忽略的孔隙

在其中感覺充盈

像陰影那樣鋪天蓋地

擴張著它寂寞的版圖

──同時也習慣不斷失去

像在一場火裡習慣短淺的呼吸

習慣隨機和偶然

並且學會不期待

習慣長話短說、

具體而微，且克制著那種具體

惟恐它不小心越線

最好我像真正的雲什麼都不想

而不是像我一樣

在兩個鏡面相對而成的虛像裡

看見自己複製成一支軍隊

溺在一口井一樣的回聲裡變得無限卑微

──但我最好也只是卑微。

不然就只好當一個鬼

消散。成為陰霾

像鬼那樣鋪天蓋地

而其實不存在

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