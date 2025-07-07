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【自由副刊】 李柏欣／消散
◎李柏欣
◎李柏欣
．
養的雲漸漸大了
開始想要一個身體
．
我知道我最好帶它離開
遠離高地或者上升的氣流：
我最好帶著它消散
．
最好我是彗星或螢火蟲
最好我像霧不知所終
．
最好我填滿所有被忽略的孔隙
在其中感覺充盈
像陰影那樣鋪天蓋地
擴張著它寂寞的版圖
．
──同時也習慣不斷失去
像在一場火裡習慣短淺的呼吸
．
習慣隨機和偶然
並且學會不期待
習慣長話短說、
具體而微，且克制著那種具體
惟恐它不小心越線
．
最好我像真正的雲什麼都不想
而不是像我一樣
在兩個鏡面相對而成的虛像裡
看見自己複製成一支軍隊
溺在一口井一樣的回聲裡變得無限卑微
．
──但我最好也只是卑微。
不然就只好當一個鬼
消散。成為陰霾
像鬼那樣鋪天蓋地
而其實不存在
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