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【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／瀕死沙漠

2025/07/07 05:30

◎韓麗珠◎韓麗珠

◎韓麗珠

那只是極尋常的一天。我打算在完成工作之後，相約美食家一起吃他最喜歡的素便當晚餐。要是說那天有什麼跟平常不一樣，大概就是我工作的地點，跟素便當的販賣地點比較接近，是一段我可以輕易跨越的空間距離。

可是那天我終究沒法吃到素便當。那晚之後的許多天，我也沒法吃下任何東西。如果在我的日誌上，未完成的待辦事項素便當是一道分水嶺，那麼它所真正劃下界線的並非時間，而是我和身體之間的抽象的距離。

那天早上，有一團正在蔓延的火在我的喉嚨間燃燒，我以為它會在某一刻自動熄滅。下午，當我完成了工作之後，火燒向我的頭顱、全身肌肉和骨骼。一陣冷之後是一陣熱，反覆交替。我原以為，我就是身體，或，它被我全然操控著，可是，自那個早上開始，身體成了一個氫氣球，飄到半空中，只剩一根線繞在我的指間。我必須先把它拖到安全的地方，否則，要是在空曠的公眾場所，身體突然失控或離我遠去，我沒有把握能把它尋回。

「我沒法來吃素便當。」我在訊息裡告訴美食家。

「那至少要來取藥。」

我做不到。我抱著僥倖的心態以為，睡一個飽滿的晚上，身體就會無恙地回來。可是，透過睡夢，我渡進了一個烈日下的沙漠，眼前只有無垠的反映燠熱的黃沙而已。熱氣氤氳，我不辨方向地走著。我需要水，可是呷下一口水，水接觸到已經變得異常狹窄的喉間就生出無比劇痛。我不由得全身打顫。甚至，吞下唾液也是一個酷刑。為什麼在沙漠裡匍匐前行，口腔裡會生出那麼多的泡沫？喉間就像一個洶湧著白浪的海。我嗜睡，但一不小心睡去，就很可能會被自己源源不絕的口水嗆死。每隔一小段時間，我就強迫自己坐起來，瘋狂地咳嗽，艱難地吞下浪。黃沙滲進了我的身體，淹沒了肺部、食道和氣管。泥土掩埋了我的臉。

睡夢把我推進年幼時發著高燒的深夜，母親把我從床上揹起來，坐計程車到醫院去。她的臉總是非常擔憂，重複地說著：不知道能否養大。不是疑問句，而是介乎直述句和感歎句之間的一句抒述。我從來不敢對她坦白，那是我在童年最安穩和愉快的時光。那時我確信自己會痊癒，而救活我的不是醫生，而是母親。

不過，當我在沙漠中獨行，在高溫中看到母親的臉，神情異常冷靜。我對她說：我能活下去嗎。咽喉的腫塊，讓我想到逝世前一段日子，被口腔炎深深困擾的貓。無論我給他什麼藥物，也無法消除他牙肉和腮幫的炎症。他每天都痛得不斷掌摑自己。

「為什麼他會突然死掉？」我曾經這樣問養貓經驗豐富的朋友。

「他的口腔腫脹了一片，那阻礙著他的呼吸，可能一口氣喘不過來，就突然走了。」

我的喉嚨也滿布了囊腫，只要我不堅持痛苦地呼吸，就會像貓那樣不慎窒息。在某個層面，我渴望透過相似的體驗盡量靠近他毛茸茸的身軀。我曾經以為，要是某天我要死了，便會想起此生最珍視的關係，但原來，瀕死時出現在眼前的只是最深刻的內疚感。

打在窗子上的暴雨和遠處的雷聲使我驚醒過來。

「我已把藥放在門口。你能出來拿嗎？」

我坐起來。在那短暫的一刻，我的腦海裡只有那可能被淋溼的藥，忽然只想要拯救它讓它免於遇溺。我立刻穿上鞋子、打著傘、披散著頭髮，穿過雨幕，走到籠笆前把一袋物事從潮汐裡拉出來。

藥被罐子保護著。我用熱水沖泡了藥粉，聞到微辛帶甘的氣味。微溫的藥湯灌下狹小的食道時，不存在的小刀紛紛出現剮我的喉嚨，我強忍著劇痛吞下藥。藥很美味，彷彿在修補看不見的傷。我想起貓生病時總是瘋狂地啃咬家裡的植物，那是他生存的本能。

小睡一陣子再起來吃藥。小刀逐漸變得柔軟，喉嚨漸寬，又回復成一條可以讓呼吸暢順地通過的路。死亡暫時遠去。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

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