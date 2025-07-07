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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．X碰到了Y】陷入甜心騙局

2025/07/07 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳娟瑜

蘇怡是個小心翼翼的人，32歲的她上班近10年，省吃儉用已存了第一桶金。

有一回，中午和同事美貞外出用餐，這家知名餐館四處坐滿，和另外兩個年輕人併桌。看他們衣著整齊、打領帶、彬彬有禮，彼此很自然寒暄起來，離去前，蘇怡對那位戴黑框眼鏡的帥哥特別有感覺。美貞已婚，比蘇怡大5歲，鼓勵蘇怡敞開心胸交友，說：「他看來人模人樣，他們談的也是辦公室的工作，妳要不要明天再來這家餐館，搞不好你們還有緣再相見哩！」

好長一段時間，美貞念幼稚園的兒子常感冒，美貞在家庭和辦公室兩頭跑，因而中午少和蘇怡外食，而這段時間蘇怡真的和戴黑框眼鏡的小鄭愈來愈熟，兩人還交換了LINE。

小鄭自稱在附近一家證券公司上班，談笑風生的他，讓蘇怡逐漸卸下心防，小鄭聊起投資，談起短線獲利，讓蘇怡眼睛都亮起來了。蘇怡謹慎判斷，一再確認──小鄭這麼誠懇、正直，絕不可能像網路上的詐騙高手，他也從不慫恿蘇怡進場，只是眉飛色舞地分享。

蘇怡逐漸從小鄭的眼神看到愛意，兩人似乎也容易巧遇，小鄭有時甚至幫她付帳、取餐，就像情侶一般。有一回，小鄭和一位小姐有說有笑，還熱情地向她招手。蘇怡有點吃味地走向前，小鄭馬上說：「這是我老姊，這幾天到台北找我……正在跟姊夫鬧彆扭啦，來，介紹妳們認識。」蘇怡鬆了口氣，原來是老姊，不是女朋友，他們長相確實有點相似，大家相談甚歡。蘇怡不疑有他，她不知道現在的詐騙高手不再是隱藏在遠端、隱藏在網路，其實這些居心不良的人早已布局，設下天羅地網，就等著妳自動入彀。

蘇怡是在3個月後才大夢初醒，因為投資的錢繳了，公司的單據一直沒給她；所謂的「姊姊」臨時周轉10萬也杳無音訊，餐廳裡的人影當然全然消失。

「唉，他不是網路跑來的陌生人，我親眼鑑定，結果卻還是居心不良的人。我去那家證券公司查詢，根本沒這個員工，那我見到的人是誰？美貞姊還一直跟我道歉，她自認當時慫恿我大膽追愛，實在錯得離譜，我當然不怪她，自己也一直回想整個過程，我是怎麼一步步掉入陷阱？如今，小鄭已封鎖我的LINE，給我的名片也是假的，當初給的錢都是一邊吃中餐，一邊把裝錢的信封袋交給他，匆忙之間也沒寫收據，總覺得對一個喜歡我的人怎麼好開口要他寫借條……」

嘆了一口氣的蘇怡，憑白交出辛苦存下的20萬，一直罵自己「笨上加笨」，她告訴我：「現在走在路上，不知不覺一直注意是否能找到小鄭。尤其對穿襯衫、打領帶，又掛著黑框眼鏡的年輕斯文男士多看兩眼，說不定有一天，可以要回我的20萬。」

談起甜心詐騙的男主角，蘇怡突然亮起了眼珠，咬牙切齒地說：「他一定在找下個目標，我才不想讓他得逞。」

「那愛情呢？還有那種感覺嗎？」我好奇地問蘇怡，突然她翻出白眼，氣憤難平地說：「那都是演出來的，我被一盆冷水從頭頂倒下來，早就清醒了。」

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