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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】停用臉書 不再假來假去

2025/07/07 05:30

停用臉書 不再假來假去停用臉書 不再假來假去

文／奇異果

最近很多朋友LINE我：「妳的臉書怎麼不見了？」、「妳怎麼了？還好嗎？我在臉書上完全搜尋不到妳耶」、「有發生什麼事嗎？我怎麼看不到妳的FB了？」不管是關心的，還是好奇、八卦的，對於這些提問，我的統一回答都是：「我突然頓悟，正在過減法人生。」

以前太在乎別人的想法，也過於把別人的事當成是自己的事，所以只要身邊有些風吹草動或是閒言閒語，就會影響我的心情，即使下班後腦子也不得閒，經常為這些外在的干擾因素而困擾。

尤其在臉書上看到一些明明就不喜歡對方，或相看兩相厭的同事，還成為臉書上的好友，並且還有文字上的互動，或者有些人加入社群網站只是當潛水客，時時都潛在水裡，偷偷追蹤他人的動態，當做茶餘飯後的話題，讓人無法苟同，難以接受。

職場的現實面也告訴我：「真心換得假面相對，大部分人做的事都是為自己的利益在奮鬥，沒有人是真心為團隊好。」多年後才看清這些事實，也才明瞭人生總是來來去去如演戲的道理，人生如戲，戲如人生，當看清看透了，不自覺就收起光芒與熱情，過讓自己身心舒服的減法人生。

停用臉書帳號，休養生息後準備再出發的我，正在蓄積能量，為自己開創一個不再受限、屬於自己的天空。

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