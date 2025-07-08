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【藝術文化】首屆台北戲劇獎 金士傑獲最佳戲劇類男演員獎 紙風車得特別貢獻獎

2025/07/08 05:30

金士傑獲最佳戲劇類男演員獎。（記者王文麟攝）金士傑獲最佳戲劇類男演員獎。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆台北戲劇獎頒獎典禮於昨（7）日晚間在台北表演藝術中心舉行，由台北市文化局主辦，是台灣首次專為劇場領域設立的獎項。首屆共設10項競賽獎項與1項特別貢獻獎，共頒發13個名額。典禮現場聚集多位劇場與影視創作者，包括金士傑、許富凱、劉冠廷、孫可芳、施名帥與朱芷瑩等人參與，展現劇場界跨世代的創作能量。

張稜獲最佳音樂劇類女演員獎。（記者王文麟攝）張稜獲最佳音樂劇類女演員獎。（記者王文麟攝）

本屆共吸引55個劇團、73件作品參賽，涵蓋57齣戲劇與16齣音樂劇，總計報名資料達647件。戲劇獎由劇場人主導評選與籌備，標榜以劇場專業觀點評價劇場創作，期望打造屬於台灣劇場人的年度榮耀平台。

許富凱獲最佳音樂劇類男演員獎。（記者王文麟攝）許富凱獲最佳音樂劇類男演員獎。（記者王文麟攝）

當晚最受矚目的焦點之一為資深演員金士傑，以果陀劇場《最後14堂星期二的課》獲得「最佳戲劇類男演員獎」。他在致詞時回憶劇中與學生角色間的情感交流，「每一場演出都是和一位熱愛生命的老朋友約會。」他也提到，今年恰逢出道滿50年，從飾演村民開始，到這次以教授角色獲獎，「這個獎剛剛好」，並感謝搭檔卜學亮與長期合作的劇團夥伴。

財團法人紙風車文教基金會獲得特別貢獻獎，紙風車團長任建誠（左起）、董事長陳進財，執行長張敏宜合影。（記者王文麟攝）財團法人紙風車文教基金會獲得特別貢獻獎，紙風車團長任建誠（左起）、董事長陳進財，執行長張敏宜合影。（記者王文麟攝）

設計類獎項競爭激烈，13位入圍者角逐「最佳劇場設計獎」，最終由影像設計王正源（《太陽》）、舞台設計吳紫莖（《天王降臨多久川》）、聲音設計李世揚（《沙拉殺人事件》）共同獲獎。

【藝術文化】首屆台北戲劇獎 金士傑獲最佳戲劇類男演員獎 紙風車得特別貢獻獎高俊耀獲得最佳編劇獎。
（記者王文麟攝）

「最佳音樂劇類男演員獎」由許富凱以《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》獲得；「最佳音樂劇類女演員獎」則由張稜（果陀劇場《親愛的彼得先生》）獲得；「最佳戲劇類女演員獎」由鄭尹真（《暗夜．腹語．鬼托邦》）獲得。

鄭尹真獲最佳戲劇類女演員獎。（記者王文麟攝）鄭尹真獲最佳戲劇類女演員獎。（記者王文麟攝）

「最佳編劇獎」頒給高俊耀（窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》）；「最佳導演獎」頒給許哲彬（《太陽》）；「最佳獨立精神獎」由延思有限公司《時間就像是從來沒消逝過》獲得，該作品以非線性敘事與時間命題為軸，呈現劇場與記憶之間的對話，展現小型製作的創作能量與實驗精神；最佳音樂劇獎由僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》獲得；同黨劇團《父親母親》則奪下「最佳戲劇獎」。

「特別貢獻獎」則頒給財團法人紙風車文教基金會，表彰其長期投入兒童劇場推廣、文化教育與偏鄉巡演，深耕基層文化工作超過30年。

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