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【藝術文化】2025林茲電子藝術節電子藝術獎 最高榮譽金尼卡獎公布

2025/07/08 05:30

藝術節藝術總監葛弗里德‧史托克（Gerfried Stocker），介紹「新動畫藝術類」金尼卡獎得主與作品。（翻攝自Prix Ars Electronica記者會直播畫面）藝術節藝術總監葛弗里德‧史托克（Gerfried Stocker），介紹「新動畫藝術類」金尼卡獎得主與作品。（翻攝自Prix Ars Electronica記者會直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025林茲電子藝術節將於9月3至7日登場，主辦單位於奧地利時間7日上午舉辦線上記者會，公布本屆電子藝術獎（Prix Ars Electronica）最高榮譽金尼卡獎（Golden Nica）4組得獎名單，分別可獲1萬歐元獎金。

【藝術文化】2025林茲電子藝術節電子藝術獎 最高榮譽金尼卡獎公布奧地利電子藝術獎最高榮譽金尼卡獎（Golden Nica）今年共有4組獲獎。
（記者凌美雪攝）

奧地利林茲電子藝術節創始於1979年，並於1987年設立電子藝術獎，成為全球歷史最悠久的新媒體藝術競賽，旨在表彰能夠在藝術、科技和社會融合中，實現具啟發性創作的先鋒。2025年共收到來自98個國家、涵蓋4個類別的3,987份參賽作品。

【藝術文化】2025林茲電子藝術節電子藝術獎 最高榮譽金尼卡獎公布阿根廷藝術家的「瓜納奎克斯」計畫試想如果可以與機器人共塑未來。
（翻攝自Prix Ars Electronica記者會直播畫面）

其中，「新動畫藝術」共收到1,430件作品，由挪威藝術家Frode Oldereid和Thomas Kvam以《出口安魂曲》獲得。評審團指出，這件氣勢恢宏的裝置作品，以4公尺高的機器人為主體，演繹著一段令人毛骨悚然的獨白，反思了人類歷史上的種族滅絕。

「數位音樂與聲音藝術」共收到 1,127 份作品，由藝術家Navid Navab（愛爾蘭/加拿大）和 Garnet Willis（加拿大）以《有機體》獲獎，作品的核心是一台經過機器人改造的風琴，蘊含著無法控制的音景。

「人工生命與智慧」共910組參賽作品，金尼卡獎頒給了阿根廷藝術家Paula Gaetano Adi。追隨19世紀拉丁美洲解放運動的歷史足跡，一個名為「瓜納奎克斯」（Guanaquerx）的機器人，在藝術家、工程師、當地騾夫以及58匹騾馬的陪伴下，用7天時間穿越了安第斯山脈，試圖探詢人工智慧和機器人技術是否可共塑新的未來。

最後是專為奧地利19歲以下青少年設立的「創造你的世界」，共收到520件作品參賽，由來自林茲HBLA藝術設計學院的Aleksa Jović和Nico Pflügler（Gilbert Gnos Productions）脫穎而出。他們以實驗短片《從山羊的視角製作山羊起司》榮獲金尼卡獎，不過，獎金是3千歐元。

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