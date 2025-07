【自由副刊】 吳佳駿／春與Van. － 2之2

圖◎郭鑒予

◎吳佳駿 圖◎郭鑒予

農曆新年前後,華人的家族觀光客特別多。每每check in,都得和長輩們解釋各式各樣的疑問。而且這些家族還真是大,每每一來二、三十人,小朋友又多,不同年齡領的券又不同,總是搞得歪七扭八。好不容易抓個空檔,進休息室時,Van.看著我,兩眼無神。坐到她旁邊時,Van.問:「吳,春天的長假有規畫要去哪裡嗎?」

「還不知道。」我說。

「真的嗎?」Van.笑了笑:「剛剛聽說了喔,那個人,休假,也,要去花卷對吧。」

我看了眼Van.,她說的那個人,是櫃台另一位同事。夏天就來北海道工作,在冬天時做為前輩,對我照顧非常之多。和她說了,對我來說她是個非常特別的人。她說,我對她來說也是非常特別的人。Van.也知道,我睡不好的主要原因,就是那個人。我對Van.說:「只是剛好行程重複而已,她去找她的同學,我有別的想看的東西。」

「這樣啊。我每次看到你和她說話,就在想,啊,原來吳可以有那麼開心的樣子啊。」Van.說:「我好驚訝。這都會讓我想到,以前我在名古屋一個叫樂高世界的景點打工,就是,很多很多樂高的地方。那邊休園時間時,都會放一首很愉快的歌曲。客人們,聽到那麼輕鬆的音樂,絲毫不會有想走的氣氛。我就在那邊等著,店都打掃完,音樂還在放著,遊客還是三三兩兩地不願離去。他們臉上的表情,也是很快樂,快樂到我在想,要怎麼樣才能那麼開心。」

Van.的經歷說來也神奇,有次我們談到打坐,她說,她讀專門學校時,跟著學校老師去山裡寺廟,每週三天,對著牆壁打坐。她知道,這只是那個老師斂財的方法之一,但,她就是想打坐。於是,一直到被騙的人只剩她一個,她還是定時繳費給老師,一個人搭著麵包車去山裡,在山裡打坐。

我問過Van.,她為什麼會變悲觀。她立刻回答:學校。小學時,她被班上的同學排擠。到了中學,一開始以為,她找到了好朋友。但沒想到,那些她以為的好朋友,最好的那幾個,基本是為了說她壞話,才在她身邊出現的。

「我是一個心裡想什麼就會講出來的小朋友。」Van.說:「可能是這樣,才在無形中傷害到很多人吧。而大家,也覺得我很奇怪,把我當怪胎看。」

聽Van.講著樂高世界,不知為什麼,我總覺得,打烊後那些快樂的面孔,對Van.來說,大約就是另一面牆吧。她會靜靜地,坐在那裡,可能閉上眼睛,或者,看向這一切。

「吳,花卷的春天很漂亮喔。」Van.說,一邊遞了一隻紙鶴過來。那是她從我們對話開始便默默在手裡摺出來的,雖然我一直以為她只是隨意地在玩著紙條而已。

「真的嗎?聽起來很值得期待。」我說,並接過紙鶴。

「不過你還記得,」Van.說:「我們,是沒有能力喜歡人的喔。」

她靜靜地看著休息室的牆壁。

想去花卷的理由,是宮澤賢治,我想看看銀河是怎麼誕生出鐵道,也想看看,一望無際的啤酒花在田中盛開,直到山邊,所有大地。過去我曾去過盛岡,吃了冷麵也吃了燒肉,那裡多少有些宮澤賢治的名跡可看,但還是不如花卷來得多。Van.向我提醒了春天,我立馬想到,原來,那會是《春與修羅》的季節。那個夜裡,我依然睡不太死,三點多醒來,外頭的雪輕輕地下著。我一個人走去外頭的吸菸區,看沒有人在裡頭,便坐著。沒有拿菸出來,而是在手機裡搜尋了《春與修羅》。詩的日文對我仍是太難,沒大看懂,反而是在外頭坐久了,好像隱隱聽到雪落下時,如燃竹般的聲音。那個人說她想去花卷時,倒是真想也沒想,便問了,我可以一起去嗎?那陣子,剛好我生日,是我三十歲的生日。

我這樣跟她說。

常在車道入口站著站著,對天氣的變化特別有感。當然,以北海道的冬天來說,那個差別就是,感覺站在外面會死跟感覺站在外面應該還死不了兩種。但到了最近,氣溫穩定在零下五度以內,風也不甚大,雪消融得很快。站在車道入口,一個人,沒有遊客也沒有車子時,雪融化變成水往低處流的聲音,從四面八方竄進了耳朵。我看著萬里無雲的晴空,這才發現,從我入職進來一直是積雪的路面,原來,是漆成紅色的。天氣一天天晴朗,總覺得,很像那種參加完熟人的喪禮,大家一起看著那個朋友走完豐富的一生後,走出靈堂會有的涼風。車子少的時候,我在車道來回徘徊,心裡想著,冬天也快結束了呢。放眼望去盡是破碎的雲朵,在澄清的天海中,與往來的風組成彩繪玻璃的模樣。

風雪偶爾仍會到訪,一個夜晚過去,白色又上了膝蓋。但有在滑雪的同事說,今年雪季應該結束了。新下的雪很硬,摔倒特別痛。他們更加地把握每一個休假,在纜車和山頂間不斷來回。

因為有英文也很好的新人進來,我和Van.對應英文客訴的機會也少了很多。我跟Van.說,來這裡後,我瘦了十八公斤。

「十八也太誇張。」Van.說。

「我在台灣可是每天一杯珍珠奶茶的呢。」我說。

「真的有人類這樣生活的嗎?台灣人真的好厲害。」

Van.和我分享,她前個禮拜爬了十八層樓的樓梯。一個老奶奶,用溫度感很高的語氣說,媳婦把鑰匙拿走,她現在帶著孫女,被困在房門前,叫我們快點去幫她開門。Van.拿著鑰匙衝到電梯,發現修學旅行的高中生正好在排隊等電梯。心急之下,她便衝向樓梯爬了起來。爬到七樓時,她的腿便止不住地發抖。但一想到,再抖下去,可能手裡的鑰匙會被她抖掉,突然就不抖了。

我跟Van.說,我記得那天。那天,有一組講英文的客人,說他們買的雪票不能用,工作人員給錯了。我查了一下紀錄,覺得客人講的應該是真的,於是,跟著他們一起去到售票處,飯店的另一個部門去溝通。但那組客人似乎已經來盧很多次了,工作人員看到時一臉不耐煩。我和他們解釋,會不會是這裡搞錯了呢?系統設定上,沒按到Enter的話,票券的確會發成錯誤日期的。前台的工作人員說,她問一下經理怎麼處理,走去後面。接著,那個部門的經理從後頭走了出來,用手指指著我說:滾回去。我帶著客人走出去時,客人的情緒也很炸,在廊道裡不斷問我為什麼他們要花他們沒用到的錢,金額還不小。眼角餘光,我看到Van.從人縫中鑽了過去,衝進樓梯裡。我想說,這個時間,去樓梯幹嘛,她想運動嗎?

「你想幫我們沒辦法幫的事情呢,吳。真可怕,感覺這棟建築物裡隨時都有很多正在生氣的人。」Van.說:「想像中,我也常以為這些事情應該要處理好的。不過,大部分時候,我們什麼都做不了呢。」

久違地睡到四小時那天,我突然有點高興,想久違地做些料理。自己吃,看Van.要不要吃,然後在櫃台同事的群組說食堂裡有我做的食物,想吃的可以過來。於是,我搭了火車到隔壁城鎮,開心地買了好多食材和調味料,花了大約六千多塊。回程的JR裡,手機傳來通知:近日員工裡有諾羅病毒群聚感染的跡象,為避免繼續擴大,食堂等公共空間暫停聚會等活動。若要使用食堂吃飯,也請保持距離,盡量避免交談。我問Van.,果然現在不適合做料理給大家吃呢。Van.回答,對啊,不適合呢。

「那妳怎麼辦?如果不能自炊的話。」Van.是沒有交食堂的餐費的,所以只能自己煮,不能吃廚房供應的餐點。

「總是有辦法的吧。」Van.說:「這個世界能吃的東西那麼多。」

不得群聚的規定出來後沒幾天,那天我站車道入口,一輛泰國團體的遊覽車進來時,入口的狀況太混亂,我沒有第一時間去和司機和導遊說留在車上,有工作人員會來車上幫你們check in。在我總算疏導完交通後,衝了過去,他們已經開始拖行李了。我問導遊,一個有點花枝招展的泰國男子,可以請大家回車上嗎?有工作人員會來幫忙check in。話一出口,我就知道死定了。

導遊立刻破口大罵。

Van.在我身後出現,先是一個大鞠躬,跟我說,交給她。剛好這時又有一輛大巴士進來,我便順勢退出兩人的視線,前去指揮交通。

等現場狀況緩和後,我朝大廳一望,發現Van.和那團泰國旅遊團已經都在室內了。Van.和導遊還有說有笑的。

後來Van.和我說,因為那個導遊也叫Van。所以兩人見面,突然地,就很興奮。

「他送了我一堆泰國餅乾,變成朋友了呢。」Van.說:「我每天都在房間裡吃那些泰國餅乾。」

室外總能默默地感受氣溫的變化,鳥叫的澄清度,空氣裡飄浮的躁動,感覺好多好多的生命,正努力翻開土壤,在第一束春陽到來前能抬起頭和它打招呼。一片片閃耀的綺麗光華,是下落的雪花。屋頂下角投影出來的青空,反射著山丘的閃耀。就算整天在櫃台裡,陽光射入的窗戶的角度、客人衣物厚重的程度,都輕巧地,和我剛來到時有所不同。預感同晴朗,在某個晚上,Van.和我下班在等著末班公車。櫃台那個時間點有三個人下班,除了我們兩個,最後那一位還在對應客人說吵到他們都睡不著,不知道從哪裡傳出來的噪音,感覺是趕不上公車得走回去了。等公車的地方剛好有一塊不大,大約與肩同寬的冰塊,Van.在上頭跳啊跳,冰塊很快地碎裂,變成刀一般的碎塊。Van.一邊跳著,一邊和我說:「吳,Maybe everything has already gone wrong, but everything will be alright. 我是這麼想的。」

我沒有回答,Van.在冰塊上繼續跳著,直到所有冰都變成顆粒,在風裡像是小狗般滾來滾去。Van.穩住重心,站到整個冬季都在冬眠不見蹤跡的柏油路面上,說:「吳,春天要來了喔。」●

