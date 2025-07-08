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【自由副刊】 吳佳駿／春與Van. － 2之2

2025/07/08 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎吳佳駿 圖◎郭鑒予

農曆新年前後，華人的家族觀光客特別多。每每check in，都得和長輩們解釋各式各樣的疑問。而且這些家族還真是大，每每一來二、三十人，小朋友又多，不同年齡領的券又不同，總是搞得歪七扭八。好不容易抓個空檔，進休息室時，Van.看著我，兩眼無神。坐到她旁邊時，Van.問：「吳，春天的長假有規畫要去哪裡嗎？」

「還不知道。」我說。

「真的嗎？」Van.笑了笑：「剛剛聽說了喔，那個人，休假，也，要去花卷對吧。」

我看了眼Van.，她說的那個人，是櫃台另一位同事。夏天就來北海道工作，在冬天時做為前輩，對我照顧非常之多。和她說了，對我來說她是個非常特別的人。她說，我對她來說也是非常特別的人。Van.也知道，我睡不好的主要原因，就是那個人。我對Van.說：「只是剛好行程重複而已，她去找她的同學，我有別的想看的東西。」

「這樣啊。我每次看到你和她說話，就在想，啊，原來吳可以有那麼開心的樣子啊。」Van.說：「我好驚訝。這都會讓我想到，以前我在名古屋一個叫樂高世界的景點打工，就是，很多很多樂高的地方。那邊休園時間時，都會放一首很愉快的歌曲。客人們，聽到那麼輕鬆的音樂，絲毫不會有想走的氣氛。我就在那邊等著，店都打掃完，音樂還在放著，遊客還是三三兩兩地不願離去。他們臉上的表情，也是很快樂，快樂到我在想，要怎麼樣才能那麼開心。」

Van.的經歷說來也神奇，有次我們談到打坐，她說，她讀專門學校時，跟著學校老師去山裡寺廟，每週三天，對著牆壁打坐。她知道，這只是那個老師斂財的方法之一，但，她就是想打坐。於是，一直到被騙的人只剩她一個，她還是定時繳費給老師，一個人搭著麵包車去山裡，在山裡打坐。

我問過Van.，她為什麼會變悲觀。她立刻回答：學校。小學時，她被班上的同學排擠。到了中學，一開始以為，她找到了好朋友。但沒想到，那些她以為的好朋友，最好的那幾個，基本是為了說她壞話，才在她身邊出現的。

「我是一個心裡想什麼就會講出來的小朋友。」Van.說：「可能是這樣，才在無形中傷害到很多人吧。而大家，也覺得我很奇怪，把我當怪胎看。」

聽Van.講著樂高世界，不知為什麼，我總覺得，打烊後那些快樂的面孔，對Van.來說，大約就是另一面牆吧。她會靜靜地，坐在那裡，可能閉上眼睛，或者，看向這一切。

「吳，花卷的春天很漂亮喔。」Van.說，一邊遞了一隻紙鶴過來。那是她從我們對話開始便默默在手裡摺出來的，雖然我一直以為她只是隨意地在玩著紙條而已。

「真的嗎？聽起來很值得期待。」我說，並接過紙鶴。

「不過你還記得，」Van.說：「我們，是沒有能力喜歡人的喔。」

她靜靜地看著休息室的牆壁。

想去花卷的理由，是宮澤賢治，我想看看銀河是怎麼誕生出鐵道，也想看看，一望無際的啤酒花在田中盛開，直到山邊，所有大地。過去我曾去過盛岡，吃了冷麵也吃了燒肉，那裡多少有些宮澤賢治的名跡可看，但還是不如花卷來得多。Van.向我提醒了春天，我立馬想到，原來，那會是《春與修羅》的季節。那個夜裡，我依然睡不太死，三點多醒來，外頭的雪輕輕地下著。我一個人走去外頭的吸菸區，看沒有人在裡頭，便坐著。沒有拿菸出來，而是在手機裡搜尋了《春與修羅》。詩的日文對我仍是太難，沒大看懂，反而是在外頭坐久了，好像隱隱聽到雪落下時，如燃竹般的聲音。那個人說她想去花卷時，倒是真想也沒想，便問了，我可以一起去嗎？那陣子，剛好我生日，是我三十歲的生日。

我這樣跟她說。

常在車道入口站著站著，對天氣的變化特別有感。當然，以北海道的冬天來說，那個差別就是，感覺站在外面會死跟感覺站在外面應該還死不了兩種。但到了最近，氣溫穩定在零下五度以內，風也不甚大，雪消融得很快。站在車道入口，一個人，沒有遊客也沒有車子時，雪融化變成水往低處流的聲音，從四面八方竄進了耳朵。我看著萬里無雲的晴空，這才發現，從我入職進來一直是積雪的路面，原來，是漆成紅色的。天氣一天天晴朗，總覺得，很像那種參加完熟人的喪禮，大家一起看著那個朋友走完豐富的一生後，走出靈堂會有的涼風。車子少的時候，我在車道來回徘徊，心裡想著，冬天也快結束了呢。放眼望去盡是破碎的雲朵，在澄清的天海中，與往來的風組成彩繪玻璃的模樣。

風雪偶爾仍會到訪，一個夜晚過去，白色又上了膝蓋。但有在滑雪的同事說，今年雪季應該結束了。新下的雪很硬，摔倒特別痛。他們更加地把握每一個休假，在纜車和山頂間不斷來回。

因為有英文也很好的新人進來，我和Van.對應英文客訴的機會也少了很多。我跟Van.說，來這裡後，我瘦了十八公斤。

「十八也太誇張。」Van.說。

「我在台灣可是每天一杯珍珠奶茶的呢。」我說。

「真的有人類這樣生活的嗎？台灣人真的好厲害。」

Van.和我分享，她前個禮拜爬了十八層樓的樓梯。一個老奶奶，用溫度感很高的語氣說，媳婦把鑰匙拿走，她現在帶著孫女，被困在房門前，叫我們快點去幫她開門。Van.拿著鑰匙衝到電梯，發現修學旅行的高中生正好在排隊等電梯。心急之下，她便衝向樓梯爬了起來。爬到七樓時，她的腿便止不住地發抖。但一想到，再抖下去，可能手裡的鑰匙會被她抖掉，突然就不抖了。

我跟Van.說，我記得那天。那天，有一組講英文的客人，說他們買的雪票不能用，工作人員給錯了。我查了一下紀錄，覺得客人講的應該是真的，於是，跟著他們一起去到售票處，飯店的另一個部門去溝通。但那組客人似乎已經來盧很多次了，工作人員看到時一臉不耐煩。我和他們解釋，會不會是這裡搞錯了呢？系統設定上，沒按到Enter的話，票券的確會發成錯誤日期的。前台的工作人員說，她問一下經理怎麼處理，走去後面。接著，那個部門的經理從後頭走了出來，用手指指著我說：滾回去。我帶著客人走出去時，客人的情緒也很炸，在廊道裡不斷問我為什麼他們要花他們沒用到的錢，金額還不小。眼角餘光，我看到Van.從人縫中鑽了過去，衝進樓梯裡。我想說，這個時間，去樓梯幹嘛，她想運動嗎？

「你想幫我們沒辦法幫的事情呢，吳。真可怕，感覺這棟建築物裡隨時都有很多正在生氣的人。」Van.說：「想像中，我也常以為這些事情應該要處理好的。不過，大部分時候，我們什麼都做不了呢。」

久違地睡到四小時那天，我突然有點高興，想久違地做些料理。自己吃，看Van.要不要吃，然後在櫃台同事的群組說食堂裡有我做的食物，想吃的可以過來。於是，我搭了火車到隔壁城鎮，開心地買了好多食材和調味料，花了大約六千多塊。回程的JR裡，手機傳來通知：近日員工裡有諾羅病毒群聚感染的跡象，為避免繼續擴大，食堂等公共空間暫停聚會等活動。若要使用食堂吃飯，也請保持距離，盡量避免交談。我問Van.，果然現在不適合做料理給大家吃呢。Van.回答，對啊，不適合呢。

「那妳怎麼辦？如果不能自炊的話。」Van.是沒有交食堂的餐費的，所以只能自己煮，不能吃廚房供應的餐點。

「總是有辦法的吧。」Van.說：「這個世界能吃的東西那麼多。」

不得群聚的規定出來後沒幾天，那天我站車道入口，一輛泰國團體的遊覽車進來時，入口的狀況太混亂，我沒有第一時間去和司機和導遊說留在車上，有工作人員會來車上幫你們check in。在我總算疏導完交通後，衝了過去，他們已經開始拖行李了。我問導遊，一個有點花枝招展的泰國男子，可以請大家回車上嗎？有工作人員會來幫忙check in。話一出口，我就知道死定了。

導遊立刻破口大罵。

Van.在我身後出現，先是一個大鞠躬，跟我說，交給她。剛好這時又有一輛大巴士進來，我便順勢退出兩人的視線，前去指揮交通。

等現場狀況緩和後，我朝大廳一望，發現Van.和那團泰國旅遊團已經都在室內了。Van.和導遊還有說有笑的。

後來Van.和我說，因為那個導遊也叫Van。所以兩人見面，突然地，就很興奮。

「他送了我一堆泰國餅乾，變成朋友了呢。」Van.說：「我每天都在房間裡吃那些泰國餅乾。」

室外總能默默地感受氣溫的變化，鳥叫的澄清度，空氣裡飄浮的躁動，感覺好多好多的生命，正努力翻開土壤，在第一束春陽到來前能抬起頭和它打招呼。一片片閃耀的綺麗光華，是下落的雪花。屋頂下角投影出來的青空，反射著山丘的閃耀。就算整天在櫃台裡，陽光射入的窗戶的角度、客人衣物厚重的程度，都輕巧地，和我剛來到時有所不同。預感同晴朗，在某個晚上，Van.和我下班在等著末班公車。櫃台那個時間點有三個人下班，除了我們兩個，最後那一位還在對應客人說吵到他們都睡不著，不知道從哪裡傳出來的噪音，感覺是趕不上公車得走回去了。等公車的地方剛好有一塊不大，大約與肩同寬的冰塊，Van.在上頭跳啊跳，冰塊很快地碎裂，變成刀一般的碎塊。Van.一邊跳著，一邊和我說：「吳，Maybe everything has already gone wrong, but everything will be alright. 我是這麼想的。」

我沒有回答，Van.在冰塊上繼續跳著，直到所有冰都變成顆粒，在風裡像是小狗般滾來滾去。Van.穩住重心，站到整個冬季都在冬眠不見蹤跡的柏油路面上，說：「吳，春天要來了喔。」●

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